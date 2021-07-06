【IB放榜】IB成績今揭盅　港誕130名IB狀元創歷年新高【附各校狀元人數】

▲ 多間學校率先報喜，指今年獲考45分滿分的IB狀元人數創新高。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今屆全球考獲45分滿分的IB狀元人數急升，本港誕下130名IB狀元，比去年同期公布23人、急增近5倍，亦屬歷年之冠，但佔全球1,155名IB狀元的11%，低過去年的16%。部分狀元來自拔萃男書院、聖保羅男女中學及保良局蔡繼有學校等，各佔17人、13人及6人。

國際文憑組織（IBO）公布，今屆全球逾17萬名IB考生，87,307人屬IBDP考生，與去年86,657人相若，其中1,155人考獲45分滿分，比去年多1,015人、按年增加7倍。

今年本港31間學校、共2193名學生應考IB，其中130人成IB狀元，佔全球狀元人數11%，比例稍低過去年，但平均分略為上升，由去年36.31分，增至38.93分，並高於全球平均分32.99分。

130名港產IB狀元來自多間學校，部分學校昨（5日）晚率先公布成績，部分學校指應屆IB考生獲取45分滿分的「狀元」人數創歷屆最多。

其中傳統名校拔萃男書院囊括多達17名IB狀元，遠超上屆同期公布的3名狀元，並佔62名應屆IB畢業生的27%。男拔校長鄭基恩昨晚在社交網站率先發文「報喜」，該校同時有12名考獲44分的「榜眼」及13人考獲43分的「探花」，整體89%學生考獲40分或以上，平均分為43分。

另一傳統名校聖保羅男女中學則公布今年出產13名IB狀元，同樣佔48名學生的27%，另有21名榜眼及3名探花，整體平均分為43.4分。

保良局蔡繼有學校今年則誕下6名狀元、12名榜眼及12名探花，校方指屬歷年最好成績，該校今早亦會安排學生回校領取成績單。聖士提反書院及滬江維多利亞學校均各擁3名IB狀元。

除了有7間屬校的英基學校協會學生將於今晚透過網上得知成績，本港大部分開辦IB課程的學校，將於今早舉行實體放榜。

國際文憑組織表示，過去18個月的新冠疫情為學校及師生帶來重大挑戰，強調今年IB的主要職責，是確保學生的升學申請不受疫情影響。

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責任編輯：馮琪雅