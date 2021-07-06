【升中派位】「大抽獎」今揭曉67%獲派首志願創歷年新高　估算全港多出2,500個學額料涉移民潮

▲ 升中派位今日（6日）放榜，俗稱「大抽獎」的統一派位階段獲派首志願比率高達67%，屬歷年最高。（資料圖片）

升中派位今日（6日）放榜，今年參加派位人數按年減3.8%至5.2萬，派位滿意率創近年新高。整體92%學生獲派首三志願、81%獲派首志願，俗稱「大抽獎」的統一派位階段獲派首志願亦高達67%，後兩者更屬歷年最高，分別按年增4個及5個百分點。

有中學校長相信派位滿意率上升，主要受移民潮及疫情影響，部分學生隨家人移民海外、跨境生又留在內地升學，據悉當局早前估算全港多出約2,500個升中學額，有校長提醒欲叩門家長留意所屬地區情況。

統一派位 67%獲派首志願新高

升中派位結果今日揭盅，教育局昨日公布，本年度有52,055名學生參加升中派位，比去年減少2,057人，跌幅為3.8%。

按獲「自行分配學位」及「統一派位」階段獲派首三志願學校的學生人數合計，整體滿意率為92%，按年上升2個百分點，亦是2017年以來最高；獲派首志願比率則為81%，按年上升4個百分點。

其中統一派位階段有87%學生獲派首三志願學校，67%更獲派首志願學校，後者創歷年新高；至於早前揭盅的自行分配學位階段，則有65%學生獲派首志願學校。

中學收生不足 恐掀殺校危機

據悉，教育局早前向學界披露今年升中學額供求估算，截至6月全港有2,500個學額盈餘，其中港島及新界「供過於求」情況較嚴重，分別多出1,000個及1,100個學額；相對去年全港只有約750個學額盈餘。有資深中學校長形容，升中派位滿意率上升，主因是移民潮令參加派位人數大減，惟中學收生不足恐造成殺校危機，「下游」學校「災情」料更嚴重。

上水鳳溪第一小學校長朱偉林亦透露，當局估算北區多出約50個學額，以其學校為例，早前已有數名應屆小六生退學，部分跨境生憂9月開學亦未通關，亦已決定留在深圳讀書，包括考慮入讀首間由本港辦學團體北上開辦的學校，料中一註冊日後「凳多、唔夠仔」的程度會再加劇。

教育局提醒，所有參加升中派位的學生，今日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並於周四或五（8及9日）前往獲派中學註冊。如家長在《中一派位選擇學校表格》內已填寫手提電話號碼，亦會於今日透過電話短訊（SMS）得知派位結果。倘學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，應事先以書面授權代表領取及辦理註冊手續。

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記者：馮琪雅