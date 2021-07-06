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【升中派位】校長料部分中學或響應同區減叩門位　籲家長叩門前留意所屬地區情況

社會 06:12 2021/07/06

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升中派位滿意率雖創近年新高，料仍有不少學生家長會在今日（6日）升中派位放榜後前往心儀學校叩門。（資料圖片）

升中派位滿意率雖創近年新高，料仍有不少家長在今日（6日）升中派位放榜後，前往心儀學校叩門（即申請候補學位），部分學校即日起接受叩門申請。有校長提醒，部分中學或響應同區中學呼籲減收「叩門位」，令叩門空間大減。

中西區未商減叩門學額

位於半山的傳統名校聖若瑟書院明日（7日）接受候補學位申請，將於周五（9日）設筆試，成功申請者會於本月19日或之前接獲通知。校長黃婉芬稱，中西區並無學額供過於求的問題，故區內學校無協商減收叩門位，由於其學校往年有數以百計的候補申請，暫預計今年會有約10個留班位可預留作叩門。

另據校網公布，大角嘴中華基督教會銘基書院今日接受候補學位申請，不設筆試，明日起設兩輪面試，申請人須遞交小五、六成績表副本及其他證書等，8月31日前未接獲通知者可作落選論。

有中學校長指，部分地區學額過多的情況較嚴重，部分地區學校或響應呼籲，扣起留班位，不用作叩門，一般會全區學校響應、「同坐一條船」，包括同區名校在內，以一級4班的中學為例，或減少8個叩門位，故打算叩門的家長須留意所屬地區有否出現上述情況。

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記者：馮琪雅

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