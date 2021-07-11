【親情可貴】小肥喪父後體會人生無常　更珍惜跟患腦退化母親相處時光

小肥（徐智勇）預計於8、9月期間推出專輯，新碟將重新演繹許廷鏗、方皓玟、ToNick等歌手的作品，並會與Serrini（梁嘉茵）一起合唱。

除經典作品外，小肥透露將推出新歌《廢柴》，紀念他出櫃並為其生路歷程作紀錄。

【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步

▲ （梁樂欣 攝）

小肥推出新專輯

《Siufay Modern Classic 2010 – 2020》是一張關於香港樂壇近10年間充滿具代表性的音樂史詩專集，全碟由陳輝陽監製及重新編曲，並由小肥重新演繹。

小肥指最初是10首歌曲組成：「去年6月，在志雲的節目內出了櫃。陳輝陽覺得我出櫃那麼大件事，怎樣也要製作一首新歌去賀一賀它，所以便變成了10+1。」

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▲ 小肥於接受陳志雲訪問時承認是同性戀者。（IG圖片）

小肥的新歌名為《廢柴》：「由陳輝陽作曲，找了其舊戰友林夕填詞，藉此賀我出櫃，寫出我的生路歷程。他希望透過我這故事，給身邊人有共鳴，可能在很多前輩眼中，我是屬於廢柴，有這樣的意思。」

他指自己是一個很自卑的人：「對自己沒信心，拍照會站在側邊，經常會考慮別人如何看我、害怕Social，只是打一個招呼，也會思量別人在想甚麼。」

▲ 小肥與Serrini合唱《青春頌》。（影片截圖）

重新演繹經典作品

《廢柴》是小肥出櫃後的首份作品，他指出櫃後的自己想通了，漸漸變成現在的他。除此歌外，新專輯內也收錄多首樂迷耳熟能詳的經典歌曲，包括跟「陀地歌后」Serrini合唱的《青春頌》（許廷鏗原唱）、《年少無知》（林保怡、陳豪、黃德斌原唱）、《假使世界原來不像你預期》（方皓玟原唱）及《長相廝守》（ToNick原唱）等。

小肥說：「挑選了我覺得2010年至2020年很能代表香港，香港人會有共鳴的作品。我是個說故事的人，舊歌加上新歌可以串連在一起。」

▲ （梁樂欣 攝）

決定出櫃

身為圈中人的小肥，或多或少會受其身份影響而考慮應否出櫃：「如果沒有入行，可能會提早出櫃，未必要向全世界交代。其實我在出櫃前也是半公開的，在我身邊跟我一起工作或在我身邊的朋友都知道的，我已經是肆無忌憚，但因為從事這行，便好像有一步就是需要向公眾交代。」

小肥謂公開性取向後，大家的反應令他有點意外：「發現沒有太多人會真的對我感到害怕，反而多了人支持我。」

▲ （梁樂欣 攝）

事業與家庭

說到人際相處，回想當日由澳門來香港追音樂夢，令小肥犧牲與家人的相處時間：「近數年搬來香港後便少了相處時間。與家人關係很好，特別是與兩位家姐關係很好。」

小肥媽媽患有腦退化，他感慨指：「其實她已不太認得大家，兩位家姐在澳門繼續辛苦地照顧。本來媽媽是與家姐一起同住，但因為一次受傷後便需要入護理院，而自從她入護理院後，我便沒有見過媽媽。」

他無奈說：「我很害怕媽媽有天會不認得我，但也作好心理準備。」

▲ 小肥渴望盡快通關回澳門與親友會面。（IG圖片）

可是近年因為疫情，令小肥跟家人久未團聚：「年初一開視像，傾談間突然哭了。有時看見一些家庭爭產案，會覺得怎麼會這樣，慶幸我的家庭不是這樣，真的很好。」

他透露家人對他無限量支持：「我能夠在香港置業，是因為我的父母不要他們的物業，輾轉下變賣了，家姐用這筆錢在香港買樓給我，而並非我懂得計劃。」

重視親情的小肥曾為已離世的父親送上《負親》一曲，時隔多年的他心態上起了變化。

他謂：「Keep住會想念爸爸，當然感覺沒那處那麼強烈，親人離開固然傷感，事實在世的（親人）也很久沒見。我會警惕著自己，在世的要繼續珍惜，見不到亦會透過電話通訊，希望快點可通關。」

▲ （梁樂欣 攝）

回顧初入行

「人在江湖，身不由己。」小肥甫一入行已有這種感受：「以前在澳門是組合，來到香港就是個人發展，面對一個陌生環境，要做一些舞台以外的事情。」

他最不適應是不知如何面對Fans：「不懂得去互動。之後又面對過Fans分裂成兩邊，叫我不要理會另一邊，我覺得很煩，大家來聽歌便好。」

小肥認為很多時候也不是在做自己：「最近才漸漸做自己，沒有人阻止我的，不關公司的事，而是自己有道牆。」

▲ 2007年出道的歌手們——「檸7」感情要好。（IG圖片）

以前的小肥曾經「做新聞」：「這是一件身不由己的事情。叫我扮行街，假裝跟其他女明星約會，我覺得沒有人會相信。我明明看見別人在拍照，卻要扮作看不見。」

他憤慨道：「我不想有這樣的曝光率，我想多Event、多些唱歌、多人去留言。現時大家都會真的注意一個歌手的Live，演出水準如何，多於一些花邊。出來唱歌，別人聽歌就是一種娛樂。」

幸好，小肥自2017年開始漸漸拆去這道牆：「出櫃後已拆得七七八八。有些藝員朋友再見面時跟我說我不同了，變得開心了。以前的笑可能很離地、虛假，現時則會真實一點。」

▲ （梁樂欣 攝）

樂壇不死

談到樂壇近年漸有起色，小肥認為：「樂壇近年變得很有希望，原因是隨着現時已沒分是否Indie，近年聽歌會很Surprise。」

他續指：「很多出來的歌手都很成功，如MIRROR、ERROR，他們都是一些很好的，MIRROR成功招攬了大家過來留意樂壇，他們是居功至偉，加上他們很Nice、Humble，很健康。香港樂壇復活！」

Make Up: Yen Lai

記者：梁樂欣

同場加映：陳卓賢專訪