【納米無明火】面積300呎單位設私人K房　「唐牛」谷德昭睡房下廚

▲ 谷德昭主持ViuTV節目《納米無明火》。

由「肥谷」變「瘦谷」的谷德昭主持ViuTV新節目《納米無明火》，內容關於住在納米樓住戶的故事。在昨晚（7月5日）播出第1集，首集的受訪者是曾參加《全民造星II》的YouTuber Boris（波仔），以及他的朋友雨橋。

波仔和雨橋同住於大圍的村屋，所住單位實用面積300呎、月租16000元。他們為家居下了不少心思，而且很多都是自己親手裝修，比如地上鋪無縫木地板、裝潢天花等，都是他們上網自學之後自行裝修。

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備有卡拉OK房

最特別是單位不大卻備有私人卡拉OK房，而且頗為寬敞，而且卡拉OK房的牆都設有隔音板，唱K時不會擾攘到鄰居。

而安裝隔音板的物料及人工只花了2000多元，他們表示安裝送做裝修的朋友負責，工資1600元，至於物料由他們自行購買。

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在睡房煮食

雖然單位有廚房，可是地方較淺窄，所以反而在睡房備有電磁爐方便煮，「唐牛」谷德昭亦即場表現烹飪功力下廚煮意粉。

不過因為電磁爐放在一個有滾輪的置物架上，而架內除電磁爐還其他物品，谷德昭開玩笑稱感覺似在髮型屋一樣。

▲ （左起）波仔、谷德昭、雨橋。（取自谷德昭facebook）

節目播出後，谷德昭亦在個人社交平台上載與波仔及雨橋的合照，並寫

兩條友仔嘅笑容同笑聲真係又甜又陽光又醒神。

咁耐冇主持節目，拍第一集就撞到佢地算我行運，等於o拍咗打孖兩口強心針，多謝。

喜歡波仔對自己嘅信心，喜歡雨橋嘅：「需要被需要…」

第一集算係咁，多謝幕後諸位靚仔靚女：Nikki、爽爽、冬菇、Dera （未能盡錄，心照），特別多謝 Avis，成日夜媽媽打俾你煩你…

同場加映：林盛斌訪問