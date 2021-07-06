【施政報告】 林鄭月娥公布政務司司長李家超擔任資審會主席 料10月6日公布施政報告

▲ 林鄭月娥公布政務司司長李家超擔任資審會主席 ，料10月6日公布施政報告。（陳永康攝）

行政長官林鄭月娥今（6日）出席行政會議前會見傳媒表示，針對特首候選人資格審查委員會，將委任政務司司長李家超為資審會主席，政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強及民政事務局局長徐英偉任命為官方成員；非官方成員包括基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰及中大前校長劉遵義。

她補充，今日將公布資格審查委員會的委任並即日生效，並指委任的各人都符合要求，對國家忠誠、對香港負責，而且不是選委會委員、社會地位高、感謝非官方3位成員接受邀請。

她續指，昨日特別選民登記安排已完成，是一個里程碑，稱選舉事務處會盡快處理申請，7月18日會公布臨時投票人登記冊，屆時將有選民登記數字。她表示，登記情況熱情高漲，40個界別分組中，合資格投票人包括當然選民、個人、團體等，大約有10,000人，現時已收到約9,300份登記表格，登記率逾九成，顯示新制度有廣泛代表性及均衡參與。

另外，林鄭月娥今日已發信予立法會主席梁君彥，指今年10月6日會發表其任內最後一份《施政報告》，強調會一如既往展開諮詢，頻率比以往高，將安排近30場公眾諮詢會，與各黨派、市民交流。

國安法實施一年多，她感謝中央協助推行，稱立法在止暴制亂成效是有目共睹、無容置疑，並指威脅市民生命財產，風險來源包括外國勢力、違法意識脆弱、對社交媒體欠監管，包括散播仇警訊息、違反人性行為，「黑暴」已變成隱閉式行為。

針對港府網絡修改《個人資料（私隱）條例》，林鄭月娥批評，社交媒體欠監管，網絡散播煽動仇恨的資訊，合理化及美化暴力，導致7月1日出現有人刺傷警員後再自殺的事情，她強調修訂條例有必要。她補充，起底的行為令多人受傷害，修訂目的是阻止非法起底行動，私隱專員樂意聆聽相關公司的訴求，並在立法會上解答。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜