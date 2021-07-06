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【本地展覽】《花生漫畫》70周年另類二創致敬　本地創作者《食花生世代》作品展【內附地址】

休閒消費 10:00 2021/07/06

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

今年是《花生漫畫》70周年，本地創作者John Wu以另類二創《食花生世代》的個作品展，向Peanuts致敬。

今年是美國經典《花生漫畫》（Peanuts） 70周年，漫畫內搶鏡者並不是唯史諾比獨專，各個角色都是性格巨星︰Charlie Brown憨厚堅毅，屢敗屢戰；Linus學識淵博、Lucy敢愛敢恨、Schroeder是頑固的音樂才子⋯⋯
 
而事實上，《花生漫畫》的「普世性」，在於內裏各路人馬、各式場景，每日都在你我生活當中上畫落畫，毋須特定的文化背景，卻都可以從它當中找到共鳴。

極富本地特色的《花生漫畫》角色二次創作。（展覽提供）

本地創作人John Wu自幼受花生漫畫、Cult片、Britpop音樂薰陶成長，數年前將幾者共冶一爐，令著名音樂人John Lennon & Yoko Ono、Kurt Cobin（Nirvana）；導演Woody Allen，又或是電影角色Joker、V煞等，以《花生漫畫》內旳細路形態出現，當中的本文互涉令大眾覺得既熟悉又可愛，產生共鳴同時令人會心微笑。
 
本來只為自娛，至兩年前起，周遭的狀態彷彿將這些漫畫帶入現實——細路們挺身而出，履行着本應由大人承受的重擔，一切荒謬從漫畫、電影場景當中進入現實世界。至今年，面具和靜音，已經成為我們的共同語言，在這個奇特的扭曲世代，創作人只好以同樣扭曲的作品繼續發聲。我們深信，作為「食花生世代」的生還者，我們每個人都正在用自己的方式作出堅持。
 
平面設計出身的John，作品色塊鮮明、勾勒細緻，驟眼看來像以電腦繪圖，但今次所有展出的人形作品，全由John親手以手鋸逐個die-cut（多邊形裁切），再以Acrylic繪畫，近距離細看可見到筆觸。

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《食花生世代》（A NEW NEW Peanuts Era）
 
展覽日期︰2021年7月13日至8月9日（逄星期一休息）

展覽開幕︰7月17日（星期六）4 -8 pm

地址︰深水埗基隆街132B閣樓foreforehead 

編輯：葉翠華

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