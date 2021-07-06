【鐵鍊綁兒】外出工作獨留8歲兒在家　單親爸爸憂亂跑用鐵鍊綁住

▲ 台灣一名單親爸外出工作，因擔心兒子擅自出外所以利用鐵鍊將他綁著，男童其後致電媽媽求救。

家長外出時切勿獨留兒童在家，避免發生意外。台灣一名單親爸爸因外出工作，為免8歲兒子四處亂跑，竟然用5米長鐵鍊將兒子綁住。男童其後打電話向媽媽求救，消防接報到場剪斷鐵鍊，並將男童送院治理。而警方以傷害罪和妨害自由等罪拘捕男童爸爸。

▲ 8歲男童遭爸爸用鐵鍊綁住。（《聯合新聞網》圖片）

單親爸用5米長鐵鍊綁住兒子

綜合台媒報道，事發在台灣苗栗縣頭份市，一名單親爸爸出外上班，由於擔心8歲兒子會擅自外出，所以利用一條5米長的鐵鍊綁著兒子的腰部，另一邊綁著客廳內健身單車車輪。男童在爸爸離家後，打電話給媽媽求救：

媽媽，你可不可以來救我！

男童媽媽得知事件後，由桃園趕至前夫家中，並報警求助。消防到場一邊安撫男童，一邊利用大型油壓剪剪斷鐵鍊，過程需時十多分鐘。其後男童被送院檢查及治理。警方之後以傷害罪和妨害自由等罪，將男童爸爸拘捕。而男童媽媽表示目前無法照顧兒子，因此男童先由社工暫時照顧。

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需接受親職教育

據報，男童父母多年前離婚，兒子由任職水電工的爸爸獨力撫養。單親爸稱當日上午8時要到外縣市工作，因兒子平日較頑皮，擔心他獨自在家會亂跑，才會用鐵鍊綁著兒子。他續指自己有留下麵包、牛奶給兒子吃，而兒子亦有空間活動，否認對他施暴。

當地法院批准男童爸爸以5萬元新台幣保釋。而苗栗縣政府社會處認為，男童爸爸以鐵鍊綁著兒子，雖然沒有對他身體上造成嚴重傷害，但心理上可能因此受創，違反了兒童及少年福利與權益保障法，當中涉及不當管教，因此將會強制單親爸爸接受親職教育。

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責任編輯：王明芳