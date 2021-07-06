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【大叔的愛】Edan小學萌爆朗誦片被翻出　呂爵安從小練習做會行走的表情包

娛樂 11:01 2021/07/06

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呂爵安（Edan）的小學朗誦片再被翻出。

ViuTV劇集《大叔的愛》熱播，當中MIRROR成員呂爵安（Edan）飾演的田田充滿喜感，每集沒有偶像包袱的演出令觀眾笑不停。隨後，有網民再熱傳Edan小學時的朗誦短片，並發現Edan自小已滿載搞笑細胞。

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呂爵安（Edan）自小已表情多多。（截圖）

自小練習浮誇表情

Edan一向從不介意在社交平台放出一系列搞笑表情的照片，在拍劇及拍廣告時更不怕無形象，總是瞓身演出，大擺誇張表情。有網民翻出Edan在小學時的朗誦影片。

片中的呂爵安年紀小小卻中氣十足，並大聲地以大動作演繹出朗誦內容，語調高低抑揚，表情極之豐富，網民也指田田的豐富表情果然是從小培訓而成。

Edan其實早在去年已自發貼出相關朗誦影片，當時他已寫道：「畀大家睇吓小安（朗誦冠軍）嘅英姿！睇嚟我嘅浮誇係由細培養！」引得一眾網民及粉絲笑爆。

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搞笑有內涵

而Edan亦一直被稱為是被MIRROR拖累的ERROR成員，雖然是偶像組合的成員，但因搞笑造型及騎呢Pose、表情，他總能以另類方式成功突圍。

在熱播劇《大叔的愛》中，Edan首任男主角，從第一集起他已展示出其「招牌白眼」Pose外，從眼眉、眼珠到嘴巴都有豐富細緻的表情，爆笑演出引起觀眾Cap圖熱議，各種反應亦被「爵屎」一一收藏製成新的貼圖。

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呂爵安（Edan）是會行走的表情包。（Instagram圖片）

不過，雖然Edan的搞笑形象深入民心，但作為新一代男神的他也極有內涵，是香港大學工商管理學（資訊系統）學士的畢業生，也擁有8級鋼琴造詣，也懂得拉小提琴。

故在參加《全民造星》時，Edan不時表演自彈自唱，更獲「音樂才子」的稱號。

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同場加映：梁祖堯+MIRROR訪問

撰文 : TOPick 柴犬出動

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