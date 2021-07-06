【自助餐優惠】九龍酒店推7月7折海鮮自助餐優惠　最平503元任食加拿大雪花蟹腳法國生蠔【內附連結】

▲ 九龍酒店倚窗閣推出「7月7折」海鮮自助餐優惠，食客可以優惠價吃到不同款式的海鮮。(酒店提供)

九龍酒店倚窗閣於7月份推出「味遊亞洲海鮮自助晚餐」，食客可吃到不同地方的海鮮菜，首50名客人於eShop購買更可享「7月7折」限時優惠，最平502.4元起，十分超值。

酒店大廚採用不同烹調手法變奏出各款日本、韓國、泰國、越南和新加坡的地道海鮮菜式，為自助餐迷來驚喜。美食包括有各款矜貴凍海鮮，如加拿大雪花蟹腳、智利藍青口、紐西蘭青口，以及3款新鮮至極的肥美生蠔，包括蠔身爽口而帶有海水鹹鮮的法國芬迪加蠔（Fine de Claire）、味道鮮甜的美國生蠔，以及豐厚多汁的紐西蘭生蠔，滿足大家的「蠔癮」。

熱食海鮮菜則有大廚推介的惹味彈牙泰式紅咖喱燴鮮鮑魚、酒香濃郁的醉滷原隻鮑魚、日式天婦羅、新加坡海鮮喇沙、越南香芒淡水龍蝦春卷等。

其他自助餐美食還有加拿大燒帶骨牛肉、香煎鴨肝配紅桑子醬、香芒藜麥龍蝦沙律等回本菜式。

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甜品亦十分精采，有一系列清新誘人的芒果甜品，如芒果拿破崙、芒果椰汁糯米飯、芒果綠茶泡夫、芒果拿破崙和泰式珍多冰，還有深受客人歡迎的焗火焰雪山及Häagen-Dazs雪糕，透過美食感受夏日的幸福感覺。

九龍酒店倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

電話： 2734 3803

價錢：原價星期一至星期四 成人628元 、長者及小童478 元。星期五至星期日/公衆假期及其前夕 成人688 元、長者及小童508元

優惠：由即日至7月31日，首50名客人於eShop購買更可享「7月7折」限時優惠。優惠價星期一至星期四 成人502.4元、 長者及小童382.4 元。星期五至星期日/公衆假期及其前夕 成人550.4 元、長者及小童406.4元

記者：招美寶