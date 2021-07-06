【潮服速報】45R盛夏回到品牌初心出發點　夏威夷情懷配日本傳統匠人蠟染技術

▲ 男：帽$1,695、紅色格子恤衫$2,695、燈花絨短褲$3,995。女：帽$1,195、紅色格子ruffles背心$3,295、燈花絨褲$3,495、布袋售價未定。（圖片由品牌提供）

近年人人都講兩個字「初心」，有的初心不值一提，但有的卻是如醇酒般可以再三回味。日本時裝品牌45R的初心肯定就是後者，特別是今個夏天以1980年的盛夏重新出發，將品牌41年前的初心帶回這昏亂的世代，給喜歡品牌的「忠粉」帶來一絲恬適的閒情。

▲ 藍色patchwork頭巾$3,295、V-neck ruffles領口牛仔布上衣$4,395。（圖片由品牌提供）

日本時裝品牌叫不少人趨之若鶩的原因有很多，她們不少各具獨立性，不受歐美時裝潮流影響外，有些更標榜以傳統匠人出品，每一件產品都是他們的心血結晶，。今次所提及的45R當然以此為本，更難得的是今年夏季系列開宗名義來一次回歸初心，再次尋根。

品牌的創辦人之一兼副社長和主設計師的井上保美，用上FUTATABI（日文解作再次）1980定為盛夏主題，嘗試在品牌舊有的服裝中抽取靈感，再配合當代的審美眼光來一個全新的演繹。當中絕對少不得日本人對夏威夷的山、海、一花一草的執著和愛護。

就以最直接ALOHA元素為例子，除了印上ALOHA字樣外（既代表夏威夷，亦有代表你好的意思），當地盛產的花圈（LEI LEI）、與及貝殼、羽毛和樹葉等，都一一轉化成圖案印花，然後在盛夏穿得人格外涼快的棉麻服裝中出現。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此外，作為品牌入門的tee亦作出改良，經改良過來的闊身版吻合男女生穿著外，印花上別出心裁地用上日本傳統浮世繪風格來演繹出西方Hayama-Kun衝浪小子的模樣，最有趣的是每一件都會附加上日本傳說中的古代精靈「河童」作為圖案，為tee帶來更多的趣味性。

對面料選擇從來都一絲不苟的45R，除了用上最高級的埃及棉麻面料，與及招牌式的藍染技術外，是次亦帶來兩個主打的蠟染（Batik）圖案，這一種源自印尼傳統的手工染製古法，配合上拔染和木板印刷染色方法，製作上的難度令製成品來得更有看頭。

產品查詢：2861 1145

記者：何偉雄