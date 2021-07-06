【IB放榜】耀中國際學校誕生1名IB狀元 另有6名榜眼及7名探花

▲ 耀中國際學校今年誕生1名IB狀元。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今屆全球考獲45分滿分的IB狀元人數急升，本港誕下130名IB狀元，比去年同期公布23人、急增近5倍，屬歷年之冠。其中耀中國際學校（中學）公佈，1名考生於2021年的IB文憑考試中考獲45分滿分，另有6位及7位學生分別考得44和43分，另有31名學生考獲40分或以上。

耀中國際學校（中學）表示，該校IB成績優異，1位同學奪得45分滿分成績，6位學生考得44分，7位學生考獲43分，另有31名學生取得40分或以上的佳績，平均得分為37.6分，此外共有59名學生(佔75%考生）獲得雙語文憑（學生必須選讀兩科母語語言）。

學校又稱，耀中今年的畢業生，平均收到3個或以上的取錄通知，包括來自香港的醫學院的5個取錄通知。

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責任編輯：鄺嫻