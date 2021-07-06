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【聲夢傳奇】Yumi唱《狂野之城》突破50萬點擊　鍾柔美12歲比賽已跳到甩帽【有片】

娛樂 11:07 2021/07/06

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鍾柔美當年比賽片段流出。

TVB《聲夢傳奇》將進入準決賽，上周六一集六強參賽者誕生，大熱名字如炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）何晉樂（Rock）等都已入圍。其中現年14歲鍾柔美（Yumi），上星期一集跳唱《狂野之城》，網上點擊率至今已突破50萬，成另一人氣學員。

【聲夢傳奇】炎明熹成焦點承受巨大壓力　姚焯菲以淚發洩幸鍾柔美扶持

有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美，一向喜歡跳唱歌曲，早前便曾演出《心急人上》迎戰，而上周六一集演繹天王郭富城名曲《狂野之城》，獲多位評審大讚，甚至指憑此演出可以直接出道。

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Yumi演出《狂野之城》的片段，在官方YouTube頻道上載至今日（6號），已經衝破50萬觀看次數，雖跟另一人氣學員姚焯菲的《戀愛預告》近300萬點擊，仍有大段距離，相信仍有力挑戰。

12歲片流出

近日有網民亦翻出Yumi在12歲參加歌唱比賽《登堂入室》的影片，當年年紀輕輕的Yumi，在比賽跳唱天后陳慧琳《花花宇宙》，最後摘冠贏出比賽。

雖網友批評當年Yumi咬字不清，動作略浮誇，但絕無怯場，即使跳到帽子跌下，仍識執生走位，早散發星味，而相隔數年，現時她唱《狂野之城》已更台型和自信。

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鍾柔美很早便參加不少歌唱比賽，曾在《聲夢傳奇》拍攝遊戲短片，考對90年代明星的認識，Yumi就很快認出陳慧琳，因為她說比賽時常唱她的歌。

同場加映：郭富城訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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