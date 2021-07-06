【課室裝CCTV】德望小學指從未攝取任何影像　擬短期內拆除課室CCTV

▲ 《傳真社》早前報道發現德望小學，於課室內安裝閉路電視鏡頭。（資料圖片）

《傳真社》上周五（2日）報道，早前抽查多間小學的網站，發現兩所私立學校，德望小學及香港培道小學，於課室內安裝閉路電視鏡頭。德望小學周日（4日）發聲明回應事件，指2009年遷入現時校舍，承建商當時已安裝閉路電視，以作教學用途，強調並非用作監察用途，強調至今仍未發揮作用，未曾攝取任何影像。

校方又指，時任校長及行政主任曾探討有關裝置的教學功能，包括拍下老師授課情況，供缺席學生學習，但礙於多項原因放棄有關考慮，又指閉路電視亦沒有安裝有關的網絡及串流系統。

聲明又引述私隱專員公署《閉路電視監察及使用航拍機指引》，指到若閉路電視系統沒有錄影功能，未必受條例規管，校方基於課室的閉路電視沒有錄影功能，因此未有貼上閉路電視監察告示。

校方強調，自遷入新校舍至今，從未收到老師或家長對閉路電視的查詢或表示憂慮，惟明白社會對私隱關注度的提升，因此擬於短期內拆除課室內的閉路電視鏡頭，亦希望透過聲明能夠令眾持份者釋懷。

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記者：陳子謙