浸大傳理新聞與數碼媒體主修　培育全方位跨領域傳媒人

▲ 浸會大學傳理學院新聞系歷史超過50年，培育學生成為全方位的專業新聞工作者。

數碼科技、大數據和人工智能使傳媒行業出現翻天覆地的變化，記者既要能寫、能拍，也要懂得從龐雜數據之中找出有新聞價值的材料，再以數據視覺化、虛擬實景等數碼叙事方法，製作完整兼充實的新聞故事。香港浸會大學傳理學院新聞系(浸大新聞系)開辦的傳理學學士新聞與數碼媒體主修課程（前為傳理學學士新聞主修課程），提供編採和寫作、跨媒體敘事、數據處理以至批判及邏輯思維等訓練，培育學生成為全方位的專業新聞工作者。

香港浸會大學傳理學院歷史超過50年，各主修課程一直因應全球趨勢而加入新元素，如近年學院的核心課程選修科提供「人工智能及數碼傳播」，2021/22學年起更會加入「媒體設計及數碼應用」，教授數碼媒體互動設計及演算法等知識，提供媒體設計、計算機科學和混合傳播的訓練，期望學生對相關新領域有基礎認識。學院轄下新聞系也與時並進，如將選修科「數據新聞」轉為必修科，教導學生使用各類數碼工具及技術處理數據，以進行新聞採訪和製作視覺化新聞故事。

浸大新聞系早於2018年與計算機科學系合辦新專修「數據與媒體傳播」，課程結合新聞和電腦科學兩大領域的知識，包括新聞採訪寫作、數據處理及編寫程式等，培養學生的新聞觸角之餘，同時提高他們的數據挖掘、分析及呈現能力，成為懂新聞又掌握數據能力的人才。學生畢業後不單可從事新聞業，也能投身數碼媒體及數據科學相關行業。

連同「中文新聞」及「國際新聞」專修，新聞系現時提供三大專修課程予學生選擇。學生在一年級修讀各範疇的基礎科目後，可於二年級按興趣和能力選擇專修。在選定專修後，學生可加入廣播新聞組別或財經新聞組別；如果沒有特別偏好，也可選擇綜合新聞組別。

▲ 浸大新聞系提供「中文新聞」、「數據與媒體傳播」和「國際新聞」三大專修予學生選讀。

傳理學院分別與澳洲昆士蘭大學及美國密蘇里大學合辦雙學位學士課程，學生畢業時可獲得由兩間大學所頒發的學士學位證書。學系非常鼓勵學生前往海外透過各種形式交流，每名學生均可獲得傳理學院最高港幣一萬元的海外學習津貼。

新聞學訓練注重學生的實戰體驗，因此浸大新聞系開設不少實踐科目，其中一科選修科「社交媒體內容管理」，今年連續第二年與YouTube及香港藝人合作，學生在導師帶領下經營藝人的YouTube頻道，為藝人度身訂造短片內容及宣傳策略，從而理解續看率、觀眾背景等頻道數據背後的意義，提升創意、影像敘事和社媒管理的能力。此外，學生均會擔任實驗新聞平台《新報人》及《The Young Reporter》的記者及編輯，出版實體報紙和網上新聞，學以致用。

▲ 選修「社交媒體內容管理」的學生，學習經營藝人的YouTube頻道，從而提升創意、影像敘事和社媒管理的能力。

浸大新聞系更不時舉辦海外採訪團，曾帶領學生到台灣報導大選；到西班牙採訪加泰羅尼亞民眾，了解他們要求脫離西班牙獨立的想法；也曾到非洲盧旺達，探討這個國家經歷1994年種族屠殺後的重建工作和近年社會發展。這些學習體驗能擴闊學生的跨文化視野，在不熟悉的環境採訪也能鍛煉他們的應變能力和信心。

▲ 學生曾到西班牙加泰羅尼亞採訪，了解民眾要求脫離西班牙獨立的想法。

▲ 學生訪問非洲盧旺達不同階層人士，探討當地經歷種族屠殺後的重建工作和近年社會發展。

學系與新聞業界保持緊密聯繫，積極為學生安排實習機會。在三年級暑假的實習期，學生可選擇到本地新聞媒體和相關機構實習，包括紙媒、網媒、電視台、電台和數據媒體公司等；也可到海外實習，過去曾有學生於內地、台灣、東南亞及歐洲的媒體工作。根據資料，不少學生於實習後獲續聘為兼職，畢業後成為全職，也有畢業生任職公關傳訊、數碼營銷主任、公務員、教學人員，或獲頒獎學金負笈海外繼續升學，包括哈佛大學、哥倫比亞大學及劍橋大學等。

▲ 學生須參與製作網上新聞節目和實體報紙，學以致用。

浸大新聞系系主任劉志權教授表示，身處數碼年代，多媒體應用已經是新聞系學生必學的基本功，故學系除了訓練學生的編採、文字和影音製作能力，也提供數碼媒體相關科目，「他們要學習如何說故事、用哪一種表達形式，學習使用不同數碼平台發放新聞及數據分析，無需做到『周身刀，張張利』，但起碼要對不同範疇有基本概念及敏銳度。」新聞系學生也需涉獵政治、經濟、歷史及藝術文化等知識，以便了解新聞事件的背景和時代脈絡；學生更須要培養批判思考及邏輯思維、了解複雜事物、解難和創新的能力，應付新聞行業爭分奪秒的工作環境。

▲ 劉志權教授表示，學生需學習各種數碼敍事技巧報導新聞。

傳理學學士(榮譽)課程 – 新聞與數碼媒體主修 (JUPAS Code: JS2350)

浸會大學傳理學院新聞系

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