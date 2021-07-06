【IB狀元】滬江維多利亞學校3名IB狀元讀醫　女狀元因姊患病啟發從醫赴澳洲升學

▲ 滬江維多利亞學校（VSA）有3名學生奪得45分，成為IB狀元。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今屆全球考獲45分滿分的IB狀元人數急升，本港誕下130名IB狀元，比去年同期公布23人、急增近5倍，屬歷年之冠。滬江維多利亞學校（VSA）也宣布2021年畢業班學生於IB創下破紀錄佳績，共3名學生奪得45分成為狀元，另有2位44分榜眼，創校以來共誕生13位IB狀元。

▲ 滬江維多利亞學校誕3名狀元及2名榜眼。（學校提供相片）

親姊患病啟發從醫

3名女狀元均計劃修讀醫科，其中17歲的黃芷翎（Christie）自言IB考獲45分滿分出乎意料，謙稱一般保持37分以上，但未達40分。她指平日上課專心、做筆記，回家配合課程大綱整理筆記，溫書時較容易吸收，或許是考取好成績的關鍵。Christie將赴澳洲升讀醫科，立志從醫與家人有關：

大家姐患病，令我想讀醫，想知道更多醫學知識。

Christie說起親人患病時不禁哽咽，這段經歷非常深刻。她坦言本來對醫科沒興趣，家有一位生物教授爸爸，反而令她一度叛逆不想走理科路，直至升中後才對理科漸漸產生興趣。姊姊對醫學有興趣，不時看有關的紀錄片，也無形中影響了她。

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留港讀醫心繫家人

另一位狀元陳奐廷（Albrina）未選定入讀港大還是中大醫學院，她對精神科感興趣，不過想待入讀醫科後，再決定向哪一個專業發展。Albrina暫沒打算到海外升學，留港讀醫只因︰

香港是我屋企，家人都在這裡。

善於溝通的Albrina在擔任VSA模擬聯合國會長期間，曾代表學校前往普林斯頓大學及耶魯大學參與國際會議。她一直享受讀IB的過程，在IB教育下，令她學會成為具國際思維的年輕人。

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網上教學更具彈性

疫情下學校推行網上教學，另一名狀元黎雪怡（Allis）最初認為網課不及實體課，但時間久了適應得不錯，而且好處不少：

網上學習沒時間限制，即使在家也可以翻看，不必臨急抱佛腳溫書。

Allis早已確定在理科方面發展，加上「疫情下看到從醫對世界的影響」，她將到英國的倫敦帝國學院修讀醫科，認為讀醫可以結合她在理科及溝通能力的優勢。除了學術外，她在體育全面發展，曾贏得學界羽毛球賽冠軍，早前更獲選為2020年香港島傑出學生。她與Christie同是學校的捐血推廣委員會聯席會長，投入參與義工服務。

▲ 滬江維多利亞學校創校以來共誕生13位IB狀元。（陳靜儀攝）

榜眼︰分階段訂立目標

此外，兩名IB榜眼包括麥業勤（Isaac）和陳章瑋（Jane）。男榜眼Isaac亦有意入讀港大醫科，疫情下有感應肩負未來醫學研究的重任。至於Jane則打算到倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術學院修讀時裝傳訊及推廣。

3名狀元和2名榜眼均自幼稚園起，於維多利亞教育機構接受「一條龍」教育，升讀滬江維多利亞學校。Issac指幼小中的連貫教育為他在IB打好基礎，而IB課程強調批判性思維及國際視野，他認為這是未來所需的能力。他習慣自訂學習計劃後，便專心一致實行。Jane則向IB學生分享讀書心得︰

可以將IB學習歷程劃分成幾個階段，再按目標逐一完成，會較清晰更容易達成。

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記者：駱秀玲