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【香港小姐2021】梁允瑜被爆中學時「壞過凱婷」　Chloe認曾為壞學生：過去的事

娛樂 12:17 2021/07/06

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港姐梁允瑜承認自己曾是壞學生。

《香港小姐2021》的28位佳麗昨日（7月5日）登場見新聞界。入圍佳麗當中，現年23歲的梁允瑜（Chloe Leung）可說是「是非港姐」，繼被揭在IG限時動態以流利粗口鬧前度後，日前有讀者向媒體爆料直指Chloe讀書時為壞學生一名，性格火爆兼對老師無禮。

對此，Chloe坦然面對過去，被翻舊帳的她說：「過去的事情的確是發生了，不能抹掉或收藏，所以要面對，」

【香港小姐2021】梁允瑜被揭爆粗後反省　關楓馨向爸爸關禮傑學塑身

梁允瑜擁有高佻身材。（曾耀輝 攝）

Chloe認曾是壞學生

被爆曾是壞學生的Chloe，讀中學時曾欺負同學，另外上堂睡覺遭老師責備，她既然拿起椅子擲向老師，為火爆女學生一名。

Chloe被問及此事時，她承認曾是壞學生，甚至為班中最頑皮的學生之一，她更感激當年悉心教導她的老師，並承諾之後會做好自己。

她續說，小學和中學時期都沒現在那麼健談，又笑容欠奉，予人「生人勿近」之感。她直言現在成長了，不會像以前般。

網上曾流出梁允瑜爆粗鬧前度的片段。

爆粗喪鬧前度

23歲的梁允瑜去年於城市大學畢業，擁有高佻身材的她曾兼職模特兒。面試當天她以貼身低胸裙，已經成為焦點。

入圍港姐前，梁允瑜已經被爆出黑歷史，早前網上流出短片，片中的Chloe跟友人拍攝限時動態，並爆粗喪鬧前度，又指對方非常下賤，及聲稱與前度一起的時間並不快樂等。

梁允瑜承認曾經是壞學生。（取自instagram）

負面新聞影響心情

昨日一眾港姐首度回見媒體，談到近日的負面新聞，Chloe向TOPick表示：「一開始會受新聞影響，感覺很沮喪，會反問為何會發生這些事？之後改變了自己的心態，過去的事情的確是發生了，不能抹掉或收藏，所以要面對，會做好自己，做個更好的梁允瑜。」

問到是否被出賣？她認為：「這並非我要去追究的事情，反而發生了這些事，我需要如何去面對呢？比賽的心態和情緒都很重要，如何轉變為動力？所以要樂觀一點。」

【香港小姐2021】候選港姐Chloe被揭爆粗鬧前度　梁允瑜反思：過去的不能抹掉

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Chloe直言並非一個造作的人，她說：「在娛樂圈做最真實的自己很重要，不然經常想著如何裝出一副假面孔來面對大眾，這是很辛苦。做最真的自己才夠吸引。」

談到說粗口一事，她謂：「粗口這文化是歷史悠久，每個人也會說的，但要分時候，參加了比賽後更需要留意自己的言行舉指，這些留給私人時間或是在家中才做。」

記者：游艾維

同場加映：劉佩玥專訪

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