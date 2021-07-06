【創業追夢】自小愛動物赴笈澳洲苦讀6年　90後獸醫開診所專治爬蟲珍禽異獸

▲ 從小熱愛動物立志成為獸醫的他，畢業回港創業當獸醫，而他選讀的，是較冷門的專治蟲珍禽異獸類課程。

本地獸醫很多，沒有甚麼大不了，但專攻珍禽異獸（爬蟲、鳥、貓和狗以外物種類）的獸醫，在本地「十隻手指數完」。PM是其中的一位，從小熱愛動物立志成為獸醫的他，畢業回港前得知在香港當獸醫難免會遭受網上欺凌，差一點打退堂鼓放棄所學，幸好熱誠蓋過恐懼，現在為不少動物出心出力。

眼前的PM個子不高，天生擁有一副baby face， 難怪笑言有不少顧客入到診所內誤會他是獸醫助理，但原來生性害羞的他，自小和不同種類的動物結緣，加上從醫的家人給他一定的自由，早在2012年飛往澳洲修讀獸醫課程，但有一點叫PM啼笑皆非的是，原來由始至終，從事醫生的父親都不認同動物生病是必須看獸醫的。PM捧腹大笑地笑著說：

父親是醫生，他認為生病只需選對了藥物，然後往藥房購買就可以藥到病除，動物亦如是。

▲ 不計家中所飼養的寵物，單是診所內的寵物就有鸚鵡、蟒蛇和大型的泰加蜥蜴。（攝影：湯炳強）

或許就是這個原因，PM在大學選修科目時，心底裏刻意避開跟父親一樣的職業，反而另闢門徑為動物服務。筆者笑言PM已有「機心」，因為他在澳洲所修讀的獸醫課程，在港屬非常冷門的類別——爬蟲和雀鳥等珍禽異獸等的科目。PM說：

當初選擇修讀珍禽異獸等的科目，是想到香港甚少這類型獸醫，相信會在市場上更是吃香。不過，在修讀後期曾經萌生過不當獸醫的念頭，原因是得知在港當上獸醫，工作上會給人在網上批評，甚至惡言指責，我不想面對這一種壓力呢﹗

被網上欺凌的行業

但正所謂苦讀6年，加上自己又熱愛動物，PM最終還是當上獸醫，回港打工兩年後，更開設自己的獸醫診所。他就像其他的同行一樣，面對網民們的發難，現在已懂得處之泰然。

PM說：「當獸醫經常會遇上很大的壓力，網上充斥大量動物群組，例如刺蝟、兔子和龜類群組等，每當有寵物生病，有不少自稱『專家』的人會提供錯誤資訊和藥物介紹給群組內的人，到寵物病情一發不可收拾的時候拿去獸醫診所尋求協助時，寵物最終不治後，經常會在網上惡意中傷獸醫們處理不當。遇上這些事情，我偶爾會用自己真實帳號在網上留言解釋，原因是我希望以專業的角度好等大家明白箇中的處理手法。」

感人的利市

筆者相信喜歡飼養動物的人都不是壞人，縱使聽過因為寵物不治，主人帶同朋友往診所「恐嚇」的真實個案，但好的、窩心的個案還真不少。就算自言甚少留淚的PM，亦曾經有被打動過的一刻。

他說：「爬蟲不像哺乳動物，新陳代謝比較慢，很多時發現生病都已經到達難以治療的地步。還記得有一天晚上，有位婆婆急趕在診所差不多關門的一刻才到達，帶著飼養了十多年的巴西龜前來求醫，這烏龜因為『卡蛋』而引致嚴重內出血（卡蛋是人工飼養的雌性爬蟲動物經常發生的情況，因為棲息處不適合生蛋，所以將蛋儲存於體內，在日積月累下產生問題）。」

最終巴西龜因為太遲帶來診治而不治。PM表示，婆婆傷心之餘，加上自身經濟環境不好，只好從口袋裏拿出數封利是當作手術費，當時PM很感動，既為婆婆喪失陪伴她多年的寵物而難過，同時感到欣慰的是縱使婆婆經濟環境欠佳，亦對寵物不捨不棄帶它前來求醫。

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領養前要有準備

說到巴西龜，大家都會得知這物種經常被人棄養於各大小公園內的水池，而市面上有不同領養巴西龜的機構出現呼籲大家領養，PM對此不吐不快：「領養的原意是好，但領養機構良莠不齊，部分機構只懂得將水池裏的巴西龜一拼帶走，在領養前沒有讓獸醫為它們檢查身體，機構人員亦欠缺專業知識，任由他人領養。」

PM曾不下一次接收到這些主人帶同領養後的龜隻前來求助的個案，發覺它們都患了很嚴重的疾病，雖知領養者都愛心爆棚﹗但這樣會令到新入手的主人花上金錢和時間為寵物奔走，所以PM希望在此呼籲這些領養機構，不要只顧享受社會上給予的「光環」，而忽略寵物在領養前必須作出的檢測準備。

請人難

專攻珍禽異獸的獸醫，每天可以忙過不停，PM作為一位單人匹馬的獨立醫生，應診的頻密程度更甚，當然這位年青的小伙子懂得如何收放自如，刻下每周總有兩天休息，但身為診所主持人的他，當然希望每天照常營業，但原來請人非常困難。

PM說：「請醫生和助理一樣困難，本地甚少專攻珍禽異獸的獸醫，要往澳洲找，但礙於疫情全球蔓延，暫時沒有醫生來港。此外，助理方面，雖然經驗不拘，而且男女都可，但原來很多人都懼怕爬蟲類動物，要找一位勇者絕不容易。」

由此可見，過往爬蟲動物給人太多誤解，PM笑言，可幸的是近年飼養爬蟲類動物的網上資訊多了，讓新入手的朋友可以事前有一定準備，而PM亦因此和朋友開了一間爬蟲動物店，用他的專業知識和朋友資深飼養者的身份，希望將飼養爬蟲動物普及化起來。

▲ 飼養兔子的人都會懂得兔子的牙齒會不停生長，牙齒過長會引發飲食和健康問題，所以診所亦提供為兔子修剪牙齒的服務。（圖片由受訪者提供）

那麼你會在網上應診或拍片教大家飼養爬蟲動物嗎？他笑著說：

不會﹗

皆因害羞的PM還未習慣面對鏡頭。

這一方面的教育工作還是交給伶牙利齒，酷似演員顧定軒的拍擋吧﹗

鳴謝：Noah's Ark Animal Hospital（3590 4150）

記者：何偉雄