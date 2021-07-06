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【國安法】警方搗破港獨組織涉製造爆炸品　拘捕9人包括6名中學生

社會 11:19 2021/07/06

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警方搗破港獨組織涉製造爆炸品。（黃傑偉攝）

警方搗破港獨組織涉製造爆炸品。警方國家安全處高級警司李桂華指，昨早（4日）在全港各區執法，在尖沙咀一個賓館搗破一間製作爆炸品的實驗室，並以國安法拘捕5男4女，所屬港獨組織「光城者」，年齡介乎15至39歲，當中涉及6名中學生，亦有大學管理層、中學職員、出租車司機等。行動中檢獲一批製造土製炸藥的器材和材料、大量通訊器材、氣槍、外國用電話卡等；同時亦凍結有關組織60多萬元資產。

他指，被捕人士合謀製造土製炸藥，並有一本行動書籍，打算7月上旬用來襲擊公共設施，包括海底隧道、鐵路、法庭等，意圖增大無辜死傷，有關組織亦打算汽車炸彈襲擊，相信若計劃成功，會令很多無辜市民受害。

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李桂華指，有關團伙各人分工十分精密，包括金主、採購物料、製造炸彈、磡察、行動等，並刻意打算正準備離關香港的中學生犯案，承諾行動完結後會安排他們立即離開香港。他強調，有關計劃已達實踐的階段，包括已有足夠資金，加上行動十分詳細，更令人震驚是在尖沙咀租下地方隱藏製造炸彈，甚至多次到不同法院磡察和攝影紀錄。

他批評，在鬧市中製造土製炸彈是十分瘋狂和不負責任的行為，接到情報後短時間內已作出果斷執法，絕不能讓製成品流出市面，在昨日行動中只找到微量原材料和少量炸藥。他指，看到年輕人涉案感到十分痛心，譴責有人利誘年輕人犯案，行為令人髮指。他又呼籲，化工原料從業員留意有無形跡可疑的人購買可以製造爆炸品的原料，亦呼籲家長多留意子女，有無被人利用教唆犯罪，甚至參與恐怖活動。

至於七一銅鑼灣傷警案，警方表示，昨日法醫已經解剖自殺身亡的疑兇，其心臟被刺破，有3厘米的傷口，相信是致命原因。 李桂華表示，警方在疑兇家中找到大量的報章，形容大部分都是煽動仇恨和假新聞為主的報道，死者亦有留下遺書，顯示行兇前已經準備襲警後自殺。

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記者：陳子謙、黃傑偉

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