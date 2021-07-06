【超市大搜查】英國檢測15款防曬揭　13款通過SPF+UVA測試防曬名單一覽

▲ 英國檢測15款防曬揭2款防護力不足。

英國消費者組織「Which？」日前檢測市面11款成人防曬及4款SPF50+兒童防曬產品，結果發現其中2款防曬力不足，未能通過UVA或SPF測試。

檢測發現，Garnier Ambre Solaire Clear Protect Spray SPF30及Nivea Kids Protect & Care SPF50+ Spray兩款產品未能達到SPF或UVA保護要求。其中Garnier未通過UVA測試，Nivea則在SPF方面保護力不足，只能給予上述2項產品「Don’t Buys （不購買）」建議。

「Which？」表示，買SPF50+的防曬產品，都是因為想有高防護力，而Nivea Kids Protect & Care SPF50+ Spray更是為兒童專設的產品，但其保護力遠遠未達SPF50。

至於Garnier Ambre Solaire Clear Protect Spray，結果其實接近通過測試的最低要求，但始終未能達到，所以仍給予「Don’t Buys （不購買）」建議。

通過UVA及SPF測試防曬霜名單：

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Nivea表示不同意檢測結果。發言人指該款防曬於2019通過一項獨立防曬測試，效果出色，SPF結果為62。又指公司注重產品安全，並以數十年的防曬經驗自豪。

Garnier回應表示不同意，並對檢測結果感到驚訝。發言人指公司已進行獨立測試，以檢測防曬霜的UVA特性，並符合標準，提供適當保護力。而且公司是英國皮膚基金會唯一認可其研究的防曬品牌，一直非常重視產品功效。

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責任編輯：羅嘉欣