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【刀傷警員】林鄭稱將政府施政與暴力掛鉤源於國安教育不足　形容獻花悼念不正確

社會 11:20 2021/07/06

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林鄭稱將政府施政與暴力掛鉤源於國安教育不足，形容獻花悼念為不正確看法。(陳永康攝)

行政長官林鄭月娥今（6日）出席行政會議前會見傳媒。7月1日有人用刀刺傷警員，有記者問到為何有市民選擇以此方式刺傷警員，以及有人選擇獻花悼念疑犯，詢問如何評估現時的民情。她表示，儘管國安立落實、執法機關盡忠職守，但香港的安全風險仍然存在，原因是社交媒體欠監管，網絡散播煽動仇恨的資訊，以及合理化及美化暴力。

她表示，有說法指暴力源於暴政，她認為市民不需亦不應將政府施政與暴力掛鉤，稱言論是歪理，強調每一個施政在任何時刻都可以改善，指本屆特區政府不是盡善盡美，許多社區問題與房屋、貧窮問題，需要全社會努力解決。她指出，歪理有大多數人支持，源於社會長期有國家安全的缺口，未有做好國家安全、公民教育等教育工作，相信市民有此想法的情況會維持一段長時間，強調特區政府會疏導相關不正確的看法，呼籲市民不能為施暴者找藉口，家長、校長及牧者亦應留意身邊年輕人行為，如有違法行為就要舉報。

她認為，市民的守法意識變得薄弱，而社交網絡亦欠缺監督，有人藉此散播仇恨思想及極端言論，亦有假消息及反對中央，其中7.1的企圖謀殺警察案，已響起警號，亦有人在禮賓府縱火，並揚言恐嚇政府及警方。她認為這些行動並非偶然，證明「黑色暴力」從群眾變成隱蔽式，執法部門會作調查，將會針對網上有人煽惑他人殺警。在政策層面，相關局方將加快建立與國安法更健全的制度及機制，她亦已要求所有政府部門都要有維護國安的意識，包括教育、廣播及文化藝術等。

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記者：陳麗娜

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