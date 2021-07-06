【急需換肝】1歲男童栢熙至今仍未找到合適肝臟　媽媽區太指兒子情況轉差

▲ 一歲的栢熙目前情況很差，惟仍未找到合適的肝臟。

一歲男童栢熙日前因發燒而到醫院求醫，其後確診患上急性肝衰竭，需要即日內接受肝臟移植，有關消息昨日亦於社交平台廣泛流傳。不過，其母親區太表示栢熙至今仍未找到合適的肝臟，其情況亦較昨日差，希望有心人可以無私捐肝；另提醒有意捐肝者要了解捐肝風險。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

年僅一歲的栢熙因患上急性肝衰竭而急需即日換肝，現正留醫瑪麗醫院兒童深切治療部。TOPick今早（6日）聯絡到其母親區太，指栢熙的情況亦較昨日差，仍需插喉進食，情況非常危急，「真係唔可以再拖了」，惟至今仍未找到合適的肝臟。她形容栢熙是個很乖很聽話的小朋友，希望繼續有有心人願意捐肝，拯救兒子性命。

她哭訴自己因為身體問題而無法捐肝，又澄清丈夫是因為血型不吻合而無法進行肝臟移植，坦言兒子患病，作為父母一定是最擔心的人。

如果可以，我唔會想陌生人去受呢一刀，不過我真係好多謝他們咁有心，咁無私。

區太又說，昨日在不少市民轉發消息及傳媒廣泛報導後，收到很多熱心人查詢栢熙的病情，並表示有意捐肝，不過她希望有意捐肝的人士要事先評估捐肝風險，否則在到醫院再考慮或會拖慢治療時間，包括手術傷口位置會留有疤痕、手術後會有2成機會出現併發症，如傷口感染、膽漏、膽管問題等；另有低風險死亡機會，以及手術後要休息約3個月。

她又提到，有不少市民這兩天致電到瑪麗醫院的公眾熱線關心兒子情況，她擔心會影響醫院的運作，指如果想知道栢熙的情況可以直接於Whatsapp向她查詢，她會盡能力回覆，並繼續呼籲有心人捐肝。

我真係好多謝大家對栢熙的關心及熱愛，多謝你哋。

栢熙日前因發燒而到醫院求醫，發現其肝指數高達6000，遠比正常水平的40高約150倍。由於栢熙當時的情況很差，需要即時入住瑪麗醫院深切治療部，其後證實患上急性肝衰竭急，急需即日換肝。其主診醫生瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁昨日表示，栢熙因急性肝衰竭而出現肝昏迷、神智不清等，現只可以靠換肝救治，又擔心其會因而出現拼發症，希望可以盡快為他進行手術。

捐肝志願者要求：

年齡介乎18至60歲

男女不限

血型屬A或O型

BMI少於30

沒有酗酒、濫藥習慣

身體狀況良好

手術前後有親人照顧更佳

有意捐肝可聯絡：區太太 9703 3318

（whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=85297033318&text=區太你好,我有意捐肝的）或可直接到瑪麗醫院進行配對。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩