【英國升學】揀學校要睇埋退學率   「升學界花姐」：提防寄宿外判制

▲ 除了要提防海外生是否過半，還可以留意退學率。

全英國的寄宿學校達500間，家長要更有效率地作出篩選，除了要提防海外生是否過半，還可以留意退學率。一般情況下，學校流失率不會太波動，但我知道一間佣金高而常被推薦的學校 B，宣傳時標榜每年收生數百人，好像很受歡迎要「爭崩頭」，但其實退學率高得出奇。

在英國設有多間分校的學校 B，因入學門檻低，收生不俗，但經我以監護人身份跟進過的學生，單單在2014至2020年間，8位學生中就有3人退學，退學率達四成！原來與學校將宿舍外判有密切關係。

學校B原是非寄宿學校，但為吸納海外學生只能將宿舍外判，但因宿舍與校舍距離遠，學校難以管理及跟進學生情況，課餘時間只能靠宿舍舍監及助理看管。對於正值反叛期而自理能力較低的學生，缺乏老師的循循善誘，非常易「詐病」走堂。

而學校的處理方法，先由舍監向校方報告學生請病假，然後以電郵向學生發出缺課通知，鮮有實際行動跟進學生情況。久而久之，學校遙距控制常會助長學生曠課甚至逃學，家長最終選擇退學。

提提大家，中途退學亦會令家長墮入進退兩難的處境：一來學校都不愛收插班生，二來，一般升學中介的服務範圍止於助學生入讀學校，入讀後情況已非職責，更遑論退學事宜。更何況，退學變相增加生意 turnover，他們都會當新個案般重新收費。若家長未能親身到當地陪同，但希望能為學生提供更全面的照顧，市場也有少數升學顧問會跟進至學生畢業，兼有提供監護人服務，全面照料在校及生活，令家長更放心。

宿舍遠離學校一定不好？非也，我在學校 B 監護的八位學生中已有兩位畢業，其中一位更成功升讀倫敦政治經濟學院（LSE）。所以，若學生夠自律守規矩，不易受引誘，宿舍再遠都不會受影響。

如果家長還是擔心子女的自律性不夠，報校時不妨仔細留意校內的宿舍配套，或直接查看學校監察報告查看退學率及尋求更多參考資訊，上文早悉問題所在，免卻煩惱。

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