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【劏房租管】陳帆下午公布立法時間表　最快明年初實施

社會 11:48 2021/07/06

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政府將引入「劏房」租務管制，最快今日公布立法時間表。（資料圖片）

政府最快明年第一季，引入「劏房」租務管制措施。運輸及房屋局局長陳帆今午（6日）將主持記者會，交代落實「劏房」租務管制相關法例修訂工作。

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據悉當局計劃本月內，向立法會提交立法草案，如審議順利，最快明年初實施。

今年3月，劏房租務管制研究工作小組向政府交報告，建議引入新管制措施，讓劏房租客可享有4年租住權保障，續租時加租幅度「封頂」最多15%，業主違反即屬犯罪，但不建議引入「起始租金」。

全港約有11萬間劏房，涵蓋板間房、閣樓空間、太空倉、床位及天台屋等不適切居所；有意見認為租客居住環境差，又要承擔高昂租金。去年4月由政府成立的「劏房租務管制研究工作小組」，建議立法規管劏房租賃，包括實施適當租務管制，保障租客權益。

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記者：吳卓峰

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