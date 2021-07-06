  • 31°C
香港時間 : 2021706日 (週二) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【另類愛情】66歲丈夫迷戀人形娃娃視「靈魂伴侶」　陪沖涼同床共枕竟獲妻子支持

親子 12:16 2021/07/06

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

日本一名66歲男子迷戀人形娃娃，甚至認為人偶的地位比妻子更重要。

死物竟可代替家人的陪伴？日本一名66歲男子，因長期獨自在外工作，與妻兒分開居住而感寂寞，購入6個人形娃娃陪伴自己，視它們為「靈魂伴侶」，並指「人偶的地位比家人更重要」。

與娃娃熱戀。（影片截圖）

視娃娃為靈魂伴侶

日本節目《給與明細》採訪66歲男子中島千滋，他現時獨居在東京，家有6個人形娃娃，安放在不同位置。娃娃有各自的名字及打扮，例如有學生造型、少女造型等，猶如真人一樣。中島為娃娃購入超過100套衣服，替娃娃隨時換造型。

中島千滋視人形娃娃為伴侶，曾帶她們外出拍寫真、到海邊及雪地遊玩，亦會以輪椅載她們到餐廳吃飯。他指帶娃娃外出時曾受異樣目光，但他毫不介意，享受與娃娃相處的時光。

見到娃娃最漂亮的一面，就是我的生存意義。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

妻子表示理解

他在節目中透露自己已婚，育有兩名子女，不過因工作關係長期與妻兒分開居住。為了填補空虛，他購入人形娃娃陪伴自己，更表示「人偶的地位比家人更重要」。中島每晚都會陪娃娃沖涼，又會與它同床共枕，視對方為「靈魂伴侶」。

對於丈夫的特殊愛好，妻子表示理解及支持，指丈夫長期獨自在外工作，需要陪伴及慰藉。在節目尾段，兩夫婦及「第三者」更有「世紀大合照」，向觀眾展示另類的愛。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：開餐廳打幾份工儲教育基金　單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

情人節放閃｜港男戀上明日香人形娃娃　與老婆切蛋糕放閃慶祝首個情人節
18:07 2021/02/16
情人節放閃｜港男戀上明日香人形娃娃　與老婆切蛋糕放閃慶祝首個情人節
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
16:26 2021/01/24
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
【真愛無障礙】96cm侏儒女遇上暖男拉埋天窗　誕子女組幸福家庭︰永遠在一起
18:51 2019/12/29
【真愛無障礙】96cm侏儒女遇上暖男拉埋天窗　誕子女組幸福家庭︰永遠在一起

你可能感興趣

情人節放閃｜港男戀上明日香人形娃娃　與老婆切蛋糕放閃慶祝首個情人節
18:07 2021/02/16
情人節放閃｜港男戀上明日香人形娃娃　與老婆切蛋糕放閃慶祝首個情人節
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
16:26 2021/01/24
【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員
【真愛無障礙】96cm侏儒女遇上暖男拉埋天窗　誕子女組幸福家庭︰永遠在一起
18:51 2019/12/29
【真愛無障礙】96cm侏儒女遇上暖男拉埋天窗　誕子女組幸福家庭︰永遠在一起
家庭關係 兩性關係 愛情 日本 東京

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶