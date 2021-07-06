【另類愛情】66歲丈夫迷戀人形娃娃視「靈魂伴侶」　陪沖涼同床共枕竟獲妻子支持

▲ 日本一名66歲男子迷戀人形娃娃，甚至認為人偶的地位比妻子更重要。

死物竟可代替家人的陪伴？日本一名66歲男子，因長期獨自在外工作，與妻兒分開居住而感寂寞，購入6個人形娃娃陪伴自己，視它們為「靈魂伴侶」，並指「人偶的地位比家人更重要」。

▲ 與娃娃熱戀。（影片截圖）

視娃娃為靈魂伴侶

日本節目《給與明細》採訪66歲男子中島千滋，他現時獨居在東京，家有6個人形娃娃，安放在不同位置。娃娃有各自的名字及打扮，例如有學生造型、少女造型等，猶如真人一樣。中島為娃娃購入超過100套衣服，替娃娃隨時換造型。

中島千滋視人形娃娃為伴侶，曾帶她們外出拍寫真、到海邊及雪地遊玩，亦會以輪椅載她們到餐廳吃飯。他指帶娃娃外出時曾受異樣目光，但他毫不介意，享受與娃娃相處的時光。

見到娃娃最漂亮的一面，就是我的生存意義。

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妻子表示理解

他在節目中透露自己已婚，育有兩名子女，不過因工作關係長期與妻兒分開居住。為了填補空虛，他購入人形娃娃陪伴自己，更表示「人偶的地位比家人更重要」。中島每晚都會陪娃娃沖涼，又會與它同床共枕，視對方為「靈魂伴侶」。

對於丈夫的特殊愛好，妻子表示理解及支持，指丈夫長期獨自在外工作，需要陪伴及慰藉。在節目尾段，兩夫婦及「第三者」更有「世紀大合照」，向觀眾展示另類的愛。

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責任編輯：王明芳