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【盛‧舞者】9分鐘一鏡直落拍攝過程公開　錢嘉樂陳年霹靂舞片段曝光【有片】

娛樂 12:33 2021/07/06

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《盛‧舞者》9分鐘一鏡直落拍攝片曝光。

TVB一連11集、集合全港熱愛跳舞精英的《盛‧舞者》昨晚（5日）首播，開首一幕9分鐘一鏡直落介紹節目舞者出場，拍攝盡現超高難度，幕後人員希望拍出不一樣的本地跳舞選秀節目。

早前攝製隊強調會以極「不TVB」的製作及拍攝手法，呈現全新感覺的選秀節目。昨晚首集以「啟動」為題，首席創意官王祖藍讀出開場動畫獨白後，再緊接播出長達9分鐘的一鏡拍攝精彩片段。 

【盛舞者】關嘉敏直踩16小時備戰　卡文2星期激減10磅

一眾盛舞者在多首80年代至2000年代跳舞金曲下出場，歌曲包括《跳舞街》、《失戀》、《第四晚心情》、《花花世界》、《愛情當入樽》、《2001太空漫遊》及《香港地》等，舞者跳出Breaking（霹靂舞）、Jazz（爵士舞）、Popping（機械舞）、Latin等不同舞種，鏡頭在文化中心及尖沙咀海傍的靚景間穿梭。

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攝製隊自製「土炮」攝影架

根據劇組提供的一鏡拍攝花絮照，台前幕後於尖沙咀海傍通宵綵排時表現認真，攝製隊為了完美捕捉完美角度，出盡法寶自製「土炮」攝影器材，包括以衫架為基礎及概念架起攝影機、用兩條粗鋼管為攝影機定位、以手推車加木箱搭建「路軌」拍攝舞動時刻，有心思兼有創意。

王祖藍當晚亦有前來為眾人打氣，並認真與台前幕後一起研究鏡頭及走位等問題。 

節目結尾MV亦是十分破格，舞者及三位導師王君馨、狄易達、麥秋成所有動作及鏡頭搖擺跟足節拍，場景挑選、打燈、舞者排位、出場序、鏡頭捕捉角度等亦花過心思，眾人穿梭於停車場、龍華酒店、不同顏色的激光陣及煙霧間跳個不停，一時個人Solo晒舞技、一時群體舞晒團結。導師及舞者均戲味十足，兼甚有台型。

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而今晚（6日）播出一集，三位導師正式開始揀卒組隊，節目還會播放主持錢嘉樂1984年參加「第二屆全港霹靂舞大賽」的精彩演出，片段所見，嘉樂仔展現好腰力、韌力同彈跳力，片段十分珍貴。 

錢嘉樂當年跳霹靂舞片段。

同場加映：黃智雯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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