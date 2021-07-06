【升中派位】油天約94%學生獲派首3志願　學生靠自律溫習入心儀學校

▲ 油天約94%學生獲派首3志願，學生靠自律溫習入心儀學校。（梁偉榮攝）

升中派位結果今日（6日）揭盅，在油蔴地天主教小學，學生獲派首三志願比率為93.9%，當中85%學生獲派第一志願，兩個數字均高於全港整體。不少學生均獲派心儀的第一志願學校，心情興奮，亦有家長喜極而泣，大讚兒子努力溫習。

教育局昨日公布，全港整體92%學生獲派首三志願、81%獲派首志願，俗稱「大抽獎」的統一派位階段獲派首志願亦高達67%。其中在油蔴地天主教小學，最多男生獲派九龍華仁書院、九龍聖芳濟書院；至於女生則最多獲派真光女書院，亦有不少學生獲派伊利沙伯中學及銘基書院等。

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華同學獲派第一志願的聖芳濟書院，他形容心情興奮，又說自己努力已久，一向埋頭苦讀，「我乜都唔諗，一心想入間好嘅中學，做個好嘅人，為自己未來着想。」他又說疫情間上課受影響，唯有自律多溫習，自己亦甚少有玩樂時間，希望將來成為對社會有幫助的人，暫時對成為律師、法官及科學家感興趣。

其母親得知結果喜極而泣，她表示，本來已準備很多文件，預備要到心儀中學叩門，笑言影印文件印到深夜，對於兒子進入首志願感到開心，形容兒子一直努力溫習，「一直好比心機，好肯讀書，沒有疫情時讀書都100分。」

翟同學亦獲派首志願皇仁書院，他說是意料之外，會繼續努力溫習準備分班試。其母親何女士媽說，填表時都較進取，派位時亦十分緊張，現在鬆一口氣，會與兒子吃飯慶祝。

同樣獲派首志願的鄧同學說結果是意料之外，「本身覺得很難，因我banding其實未去到」，她說會與家人吃飯慶祝。

該校校長余佩琴表示，今年派位成績理想，獲派首三志願比率較去年高，選校時家長於甲部學校時會較進取，但統一派位都是走保險路線。她又說，派位機制複雜，難以評論移民潮單一因素是否令派位成績較理想，但相信有影響。

余佩琴認為，疫情下面授課受影響，如學生較努力，進步會比其他學生大，相信與派位成績理想有關。她指出，過去一整年有約30名學生退學，約10人是全家移民，數人到外地升學。

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記者：黃悅晴