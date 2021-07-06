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【星二代尖子】郭可盈林文龍女兒連續3年奪學科冠軍　品學兼優蔡繼有學校小六畢業

尖子教室 13:08 2021/07/06

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郭可盈林文龍的女兒Tania於保良局蔡繼有學校小六畢業，更連續3年奪學科冠軍。

51歲凍齡靚媽郭可盈與林文龍的寶貝女林天若（Tania）一向品學兼優，轉眼間11歲的Tania在名校保良局蔡繼有學校小六畢業，郭可盈昨晚（5日）分享畢業禮的盛況，並指Tania連續3年奪得學科冠軍和各種獎項，感謝校長和老師們的悉心教導。

郭可盈與林文龍一起出席女兒的畢業典禮，見證女兒上台奪取獎項及畢業證書的時刻，郭可盈在IG分享了數張畢業禮相片，見到女兒取得中文科傑出表現獎狀，並有大大隻《Frozen》的Anna畢業公仔陪伴，相信Tania一定是《Frozen》粉絲。

郭可盈與林文龍一起出席女兒的畢業典禮。（IG圖片）

女兒奪獎無數 嚮往學習

對於女兒以佳績畢業，郭可盈在帖文中感謝校長和老師們的悉心教導，讓女兒的5年校園生活過得快樂又充實，更重要是學識理想的求學方式。

能夠連續3年奪得學科冠軍和各種獎項，當然值得鼓舞，但令我最興奮的就是你能夠嚮往學習、從多角度觀點與實踐，這才是最理想的求學方式，真的很欣賞學校『全人教育』的教學理念！

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女兒即將踏入中學階段，迎接新挑戰，郭可盈希望女兒繼續家庭座右銘「Work Hard，Play Hard！」並祝福女兒有美女的將來。

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Tania︰每個孩子都有擅長的事

至於Tania亦有上載與好同學的合照和校內影片，拍攝了小部分學校環境，顯然十分喜歡學校。她特別感謝班級老師的照顧，並讚老師很好，她最不捨得同學們，「我會永遠記得我們每天在學校度過的美好時光。」她表示自己成長了許多，變得更加獨立，已準備迎接升中新挑戰。

我會永遠記得學校的格言︰『每個孩子都有擅長的事』（Every child is good at something）。

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悉心栽培 曾讀2間幼稚園

郭可盈從小悉心栽培女兒，早年安排女兒同時就讀2間幼稚園——基督堂幼稚園（CCKG）和國際英文幼稚園（St. Catherine's），分上下午班返學。外界一度批評郭可盈是虎媽，但多年過去，見到Tania品學兼優，亦讀得開心。

到小學階段，郭可盈安排她入讀一條龍私立名校保良局蔡繼有學校，該校提供1至12年級（小一至中六）的雙語教育，行IB課程，盛產不少狀元，今年IB放榜更一口氣誕生6名狀元，成績是歷屆最好。

同場加映︰當全職媽媽陪愛兒跨越升小難關　被裁有線主播劉紫鳳︰總會有出路

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責任編輯︰林綺玲

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