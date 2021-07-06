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【寶寶大過天】岑杏賢懷胎7月晒孕照　準媽媽Jennifer：BB你幾好嗎

娛樂 12:55 2021/07/06

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岑杏賢（Jennifer）去年跟任職金融界的圈外男友張嘉俊結婚，Jennifer婚後約半年已經造人成功，今日Jennifer於IG分享美美孕照，當中她透露已經懷孕7個月，帖文中她提到希望小寶貝「Be Gentle」，似乎Jennifer暗示自己陀男B。

Jennifer晒孕照。（取自IG）

岑杏賢於個人IG貼出由朋友操刀拍攝的兩張孕照，身穿白色吊帶裙子的她挺出巨肚，更用手輕撫著肚子，展露出甜蜜的笑容，難掩快當媽的喜悅。此外懷孕的她樣貌沒走樣，亦沒有水腫情況。


當中她寫說道：

Hello BB 你幾好嗎？

It’s 3rdTrimester now 🥰
#ICanFeelYouGrowingSoFast!
#DidYouKnowYouKickMetoo? 🦶
#BeGentlePlease 👶🏻💕

 

 

準媽媽心情。（取自IG）

【開心速遞】新婚岑杏賢疑有孕暫離《愛回家》 Jennifer回應有喜傳聞

步入妊娠第三期

其大意是指她已步入妊娠第三期，從照片目測，Jennifer應該懷孕七個月，她更說腹中BB不時踢她，當中標籤了一句「Be Gentle Please」，另加一個B仔吮奶嘴的圖案，似暗示陀著男B。

岑杏賢於去年年底與圈外男友張嘉俊（Kelvin）註冊結婚，岑杏賢老公為加拿大籍香港人，Kelvin現年35歲，任職金融投資工作，二人於朋友婚禮上認識，其後一拍即合。今年4月中岑杏賢暫別《愛．回家之開心速遞》劇組，當時已傳她懷孕。

    點擊圖片放大
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及至母親節她於IG公佈懷孕喜訊，她接受TVB娛樂新聞台訪問時稱BB是最好的「母親節禮物」，是十分有意義，她又謂懷孕是計劃之內，非常感恩，亦很期待BB出世一刻。

同場加映：蔣祖曼訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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