【暑假好去處】元朗水上樂園盛夏森林7月開幕　100米水上滑道兼玩森林之王障礙賽

▲ 元朗水上樂園盛夏森林7月開幕，又多了一個親子遊的好去處。(相片來源︰盛夏森林)

暑假將至，水上活動最是「應節」。元朗大棠有機生態園有此「盛夏森林」，由7月2日至8月29日逢星期五、六、日及公眾假期開放，場內有深受歡迎的百米滑水梯，高拋滑梯、泰山吊索、百米競技賽等設施，最合親子樂。

▲ 元朗水上樂園盛夏森林7月開幕，有不同滑水道可提供，如中間的大象物語 。(相片來源︰盛夏森林fb)

盛夏森林Splash N' Forest 大型充氣水池 場地分開三個遊樂區，包括「原野森林」，「樂活森林」及「水動森林」，並設有6大水上設施，包括百米滑道、高拋滑梯、猩林探險、大象物語、森林之王障礙賽、泰山飛索、一擊即中等。

▲ 猩林探險水道也是人氣之選。(相片來源︰盛夏森林fb)

最過癮應是百米滑道（100m Giant Slide） 體驗極速快感的極速100米長度滑梯，從高點最高速度全程只需5秒便滑可進水池，適合追求直線加速的遊客。同樣刺激的有高拋滑梯，在兩條短而急的彎道上，加速直拋水池。泰山飛索則是使用掛索飛躍到對岸，要保持平衡力，但跌下水池便能涼快一下。

▲ 水上樂園最合小朋友去暑浸水。(相片來源︰盛夏森林fb)

另外，也有森林之王 障礙賽( King of Forrest Obstacle Run)共8個障礙關卡，全長約100米，共8個障礙關卡，最多可容納12個人參與障礙賽。參加者須跑上9米高滑梯，再高速滑下，以爭取拋離其他參加者，途中須手腳並用爬過不同坡幅的斜坡，更須同時闖過一個又一個高矮大小不同的障礙物，儼如真人show的比拼敏捷度及體力，最快到達終點為勝。

▲ 樂園有不少障礙賽，最合朋友們一同比拼。(相片來源︰盛夏森林fb)

其他玩意，還有猩林探險（Gorilla Pool）及泰山飛索(Tarzan Zipline)。前者由三條高矮不同的滑梯所組成，形成一個閉環式的循環滑梯，可以從一個入口處，依次經過三組爬坡滑梯，隨意在三個水池內穿梭。後者到達8米高的滑索頂部，如想感受飛翔的快感，可以使用掛索4秒內飛躍到對岸，刺激度十足。

元朗水上樂園「盛夏森林」

地點：元朗大棠有機生態園區內

開放日期：2021年7月2日至10月（逢星期五、六、日） 開放時段：星期五 6pm-10pm（森林區 6pm-10pm、水動區 6pm-9pm）；星期六、日 3pm-10pm（森林區 6pm-10pm、水動區 6pm-9pm）

收費： 星期五6pm至10pm $140 一大一小 $100 （12歲以上） $50（4-11歲） 星期六/日 3pm至10pm $220 一大一小 $150 （12歲以上） $80 （4-11歲）



記者︰馮柏偉