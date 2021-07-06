【Staycation】酒店清潔工染疫　醫生揭Staycation酒店房間16個衞生黑點　

▲ 醫生揭Staycation房間16個衞生黑點

Staycation風氣盛行，去放鬆的同時也要留意酒店衞生情況。台灣胸腔重症科醫生黃軒在其facebook專頁撰文指，酒店房間有16個衞生黑點，清潔員打掃時也有機會把細菌、病毒傳播。

黃軒醫生引述外國研究指出，酒店房間清潔員在打掃過程中，很易把病毒從受污染的房間傳播到另一個房間，其中3種清潔用具是最骯髒的，包括海綿、地拖、手套，除非是即用即棄，否則有機會污染其他房間。

黃醫生續指，酒店房間的浴室，經過打掃的位置才是最骯髒的，其中受最少污染的是窗簾桿。他引述研究列出以下16個房間衞生黑點，點擊圖片即看：

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黃醫生提醒大眾，使用酒店房間要勤洗手、用消毒用品消毒，尤其是電燈開關、遙控器、床頭燈開關、電話按鍵等物品。另外，他提醒清潔員，要消毒自己的清潔車。在疫情期間，大家也要勤洗手！

內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣