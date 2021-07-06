【足部健康】美甲店共用修甲工具易染真菌　皮膚科醫生：指甲變黃變厚或是灰甲徵狀

▲ 皮膚科專科胡惠福醫生指出，足部真菌可蔓延身體其他部位，而且隨時傳染他人，為己為人，必須盡早作出治療對策。

不計拖鞋或涼鞋等露指鞋，穿上鞋子後，一雙腳便隱藏在內不見天日，但不等於可眼不見為乾淨，真菌有可能伺機肆虐。有皮膚科專科醫生指出，足部真菌可蔓延身體其他部位，而且隨時傳染他人，為己為人，必須盡早作出治療對策。

炎炎夏日，汗流浹背，加上香港潮濕氣候，往往是足部問題的好發時間。皮膚科專科醫生胡惠福分析以下3種常見的足部疾患：

1.香港腳 皮癬菌惹的禍

香港腳屬於真菌感染，胡醫生說：「如本身足部多汗，常穿侷促不透氣的鞋子，為真菌滋生提供有利環境。」

香港腳病徵為足底脫皮、腳趾縫痕癢、脫皮、發紅，有時會出現水泡，更會發出陣陣異味，嚴重者會有足部潰爛以及繼發性的細菌感染。若置諸不理或處理不當，真菌可殃及趾甲，造成灰甲（甲癬）。別以為香港腳只是足下問題，滋生的真菌可蔓延至其他部位如出現股溝炎及體癬等。

▲ 皮膚科專科醫生胡惠福表示，如同時患上香港腳與灰甲，治療難度會增加。（周美好攝）

「真菌孢子可由一個地方傳至其他地方，尤其是免疫系統較弱的人，如糖尿病患者、正服食抑制免疫系統抗排斥藥（如類風濕性關節炎、紅斑狼瘡症患者）或類固醇病人，較易出現這情況。」

香港腳常被忽視的原因，是由於它不痛只有少許痕癢，不少患者見只有一點兒脫皮便掉以輕心。其實久而久之香港腳會惹到有灰甲，而且真菌可蔓延全身，當皮膚有缺損時，有機會造成細菌感染，嚴重可致危害性命的敗血症，不過這情況屬罕見。

赤腳行走易「中招」

香港腳最常見成因是受真菌中的皮癬菌感染所致，皮癬菌無處不在，周遭環境都可見，尤其是潮濕懊熱夏季更是它們滋生的時候。因此在公共地方如游泳池、浴室及更衣室赤腳行走，有香港腳患者踩在這些地板上，真菌孢子留在地面，其他人赤腳踩上時，便有可能「中招」。

胡醫生指，去游泳要盡量穿上拖鞋，勿赤腳在泳池旁行走；或上水後用清水或梘液沖洗足部，再仔細抹乾，穿上自己的拖鞋。

▲ 赤腳在泳池旁行走是有機會惹上足部真菌疾病，未下水前，最好還是穿上拖鞋。（iStock）

口服抗真菌藥要監察肝酵素

至於治療香港腳，他表示一般香港腳藥膏都安全，如抗真菌藥膏及口服抗真菌藥物。當病情較輕微，如僅有腳脫皮及發紅，可使用抗真菌藥膏，安全性高，對身體沒大影響。塗藥膏要遵照醫囑付出耐性去搽，不要中途自行停用，

口服抗真菌藥物則適用於香港腳影響範圍面積較大，並已誘發水泡及紅腫，或已蔓延至患上甲癬、體癬及股癬。口服抗真菌藥物成效較抗真菌藥膏為高，療程一般為兩星期，但期間需監察肝功能，用藥物有機會影響肝酵素、藥物敏感及腸胃不適的風險，因此必須由醫生處方，也確定身體無大礙才建議服用，用藥期間也不能飲酒，以免影響肝酵素升高。

▲ 香港腳患者不分男女老幼，BB都可患上，惟感染高危群則要數免疫系統較差的長者。（iStock）

有關日常預防方法，胡醫生教路：穿通爽鞋子，留意勿穿尖頭鞋，因這類鞋有機會「頂傷」趾甲，造成皮膚創傷，真菌有機會乘虛而入。鞋子要天天輪流替換，穿完放在陽光下曬晾，減少內櫳潮濕，減少真菌孢子滋生。襪子選透氣兼吸汗的棉質一類，遇有腳汗多及潮濕日子，應多帶一、兩對更換。

「香港腳好難不藥而癒，因香港氣候潮濕，患者一直處於低度感染，想醫好，還是要盡早求醫。」

２.灰甲 嚴重可整隻趾甲剝落

灰甲屬於甲床與甲板之間的感染，作惡細菌多為皮癬菌，少部分為念珠菌。成因和香港腳一樣，皆與潮濕、炎熱的環境有關。現時估計香港有50萬人患有灰甲，大約每6人當中就有1人患上灰甲。普遍發病年齡介乎35歲至59歲，60歲或以上的人士更是灰甲常見患者。

共用個人物品如修甲器具、毛巾甚至鞋子，都有機會引致灰甲埋身，胡醫生說：「不少個案是到美甲店共用修甲工具感染到真菌。此外，很多人忽視了指甲油，當塗上指甲面層上，以為指甲乾淨無事，但其實若感染了真菌也不知道，造成病情蔓延，一隻腳趾傳染一隻腳趾。」他建議要進行美甲時，宜帶備個人指甲鉗及指甲銼。

▲ 指甲和腳甲都不要剪得太短太貼，把指甲的甲床外露，除了感痛楚外，易惹來細菌或真菌感染。（iStock

蔓延至其他趾甲



灰甲表徵除了灰色，其實指甲變黃、變白、啡色、變厚、碎裂都是徵狀，甚至會有離甲或指甲倒插入肉情況，穿鞋和襪子都會感痛楚，最嚴重是整隻趾甲剝落，或引發甲溝炎，增加感染細菌的風險。

當一隻灰甲不處理，有機會蔓延至其他趾甲，10隻指甲都有灰甲的人並非少見。由於灰甲是真菌皮癬菌感染，增加患上香港腳及股溝癬的風險。而且，灰甲具傳染性，很多時會傳染予其他家庭成員。

治療時灰甲主要有四：外用抗真藥物、口服抗真菌藥物、激光治療及外科手術拔除指甲。患者宜向醫生查詢，哪種方法合適自己情況。

坊間有不少偏方，像用醋浸、搽火酒等指對灰甲有幫助，但胡醫生強調避免亂用徧方，例如用醋或火酒洗灰甲患處，因會延誤治療，而且可引起刺激性接觸性皮膚炎，指甲受損令其他細菌入侵的風險增加，可引致蜂窩組織炎等皮膚感染。

3.腳枕 足部磨擦皮膚加厚

腳枕即俗稱的雞眼，當行路時足部受到磨擦，皮膚會自然加厚作出保護。當這些皮膚過厚會壓着神經綫造成痛楚，穿上高跟鞋與尖頭鞋，受力位置不平均，增加了受力位置出現腳枕。

腳枕對健康無大礙，主要是痛和受壓感到不舒服。胡醫生表示，治療方式先要治本，選擇合適有軟墊鞋子，減少步行時的磨擦。外塗會用到含水楊酸的「雞眼水」，藉當中的腐蝕成分去除腳枕及厚皮，紓減受壓感。外科方法是用刮刀刮走腳枕，亦有用激光和冷凍方法去除腳枕，惟這些方法並不常見。

▲ 泡腳物質如具刺激性成分，有機會引起接觸性皮膚炎。（iStock）

不少人愛泡腳以紓緩疲勞，但從足部皮膚健康角度，胡醫生不建議泡腳。「腳部接觸太多水份，是足部真菌疾病的溫床，滋生真菌孢子。浸泡太多會弱化足部皮膚保護層。也視乎泡腳的物質，如具刺激性成分，有機會引起接觸性皮膚炎。」

日常生活，洗澡後要將趾縫、腳底水份徹底印乾，或可用風筒吹乾。指甲和腳甲都不要剪得太短太貼，把指甲的甲床外露，除了感痛楚外，易惹來細菌或真菌感染。正確是指甲和趾甲要留少少白，而不要貼邊全部剪走。

記者：周美好