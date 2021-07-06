【IB狀元】聖士提反書院誕3名IB女狀元　將赴海外升學分享4大秘訣考滿分

▲ 聖士提反書院誕3名IB女狀元。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港誕生130名45分滿分IB狀元，較去年的23人急增5倍。其中位於赤柱的聖士提反書院亦誕生3名女狀元，另有4名44分榜眼及3名43分探花。3名狀元分享她們的成功的3大秘訣，她們將赴海外升學，尋找發展路向。

聖士提反書院的盧佐孜（Angie）、劉馨竹（Latisha）及宋婷婷（Estella Song）奪得45分滿分成績，她們均表示，對於自己成為狀元感到喜出望外。受疫情影響，去年取消了考試，她們坦言都有擔心今年考試受影響，因此都有兩手準備，盡力完成所有校內評估、論文和專題研習等，其後知道今年很大機會有考試，所以亦努力準備。

▲ 3名IB女狀元分享滿分秘訣。（文子健攝）

做好時間管理

問到有甚麼成為狀元的秘訣，Latisha表示，IB除了考試，還需要應付大量校內評估、拓展論文（Extended Essay，簡稱EE）、知識理論（Theory of Knowledge，簡稱TOK）等，因此時間管理非常重要。

論文有自我風格

她又指，不少同學寫論文時，都會參考師兄師姐的作品，她也不例外。不過，寫論文需要有自我風格，因此她建議在完成草稿後，才開始參考，看有沒有甚麼內容需要補充。她所撰寫的論文，是比較人文科學及自然科學，分析不同文化如何影響人的思想，

不要未開始寫文就看前人的論文，否則很容易受他們影響，變成抄襲他們的風格。

別太執著完美

Angie則表示，凡事要盡力做好，但也不需在某件事上鑽牛角尖，因為IB要兼顧的項目太多，若太執著事事完美，反而會事倍功半，要有一個長遠的計劃，才可以滿足IB的要求。她又提及，在IB課程中，同學之間較少競爭，反而會互相幫助，例如她讀歷史做資料搜集，同學會互相分享筆記，這樣就可以提高學習效率。

親身體驗經歷

另一名狀元Estella指出，IB每科研究都是在反思自己的學習，應用所學的知識，因此她建議學生可以多嘗試不同活動，親身體驗和經歷。她提及，自己於暑假到一間公司做實習工作，發現企業文化對一間公司的運作影響甚大，因此她在EE也著手研究相關的企業文化，過往可能是從上而下的階級管理，現時不少企業卻鼓勵員工提出意見，提升士氣之餘，亦可以有更多創意理念。

3名狀元都感激學校給予的幫助和支持，Angie提及，她們在2019年疫情爆發前，為完成IB的「創意、行動與服務」（Creativity, Activity, Service，簡稱CAS），曾到訪柬埔寨做服務，為當地落後地區興建廁所和基建設施，並與當地小朋友交流，擴闊眼界。Latisha則表示，老師安排教學內容和模擬考試等，助她在疫情下順利完成課程，而且充分學到所需知識。

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將赴英美加升學

她們均計劃赴海外升學，Latisha將會到加拿大多倫多大學修讀生物化學，更獲得10萬加幣（約63萬港元）獎學金，她期望畢業後能於當地實習和發展。

Estella則會到美國史密斯學院（Smith College），是美國著名的文理學院（Liberal Arts Institution）。她認為美國的大學制度比較彈性，讓學生學到不同領域的知識，並在大學二年級下學期才開始選修主科，之前都有空間去探索自己的興趣和專長。

Angie則會修讀英國倫敦大學學院（UCL）及香港大學合辦的法律課程，首兩年在UCL，之後再回港完成餘下2年課程，並計劃在港發展事業。Angie坦言，自己熱愛戲劇，曾想過往相關方向發展，但任職建築測量的父母卻認為，修讀戲劇後，難以轉回其他專業範疇，相反修讀專業科目，卻可以在業餘時間繼續發展興趣，她採納父母意見，最終決定往法律方向發展。

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記者：林愛娜