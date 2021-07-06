【升中派位】學生獲派首志願仍叩門　家長：跨區搏一搏

▲ 大角咀中華基督教會銘基書院今日接受候補學位申請。（梁偉榮攝）

升中派位結果今日（6日）公布，如學生家長對結果不滿意，可到心儀學校叩門。大角嘴中華基督教會銘基書院今日接受候補學位申請，早上陸續有學生家長來遞交申請，當中不少人已獲派首志願，但希望再「搏一搏」。

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劉同學居於葵涌區，獲派乙部統一收生的首志願，但決定跨區「搏一搏」，到銘基遞交申請表，欣賞其校風良好，又說已經一早準備好叩門資料，學校自行收生時亦有填報該校，他又說，有上網溫習過以往試題，及校網了解學校資訊，為面試做好準備。

獲派第一志願中學的馮同學亦跨區來銘基申請，其母親說認為移民潮對升中派位結果影響不大，「津中都冇咩影響」，派位前按學校校網要求準備資料，因認同校長教學理念，本身亦打算無論派位結果如何都會來叩門，會抱平常心面對。

李同學則獲派第四志願，因此到第一及第二志願學校叩門。劉同學亦獲派第四志願，打算再到兩間學校叩門，指學校內有10多人申請，競爭頗大，但對小朋友有信心。

大角嘴中華基督教會銘基書院今日接受候補學位申請，不設筆試，明日起設兩輪面試，申請人須遞交小五、六成績表副本及其他證書等，8月31日前未接獲通知者可作落選論。

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記者：黃悅晴