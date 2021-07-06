【中風危機】60歲如花李健仁中風半癱暴瘦　拆解中風先兆一招自測中風風險

▲ 李健仁中風後曾半身癱瘓及暴瘦，近日情況已見好轉。

中風是常見都市病殺手，現年60歲的「如花」李健仁兩年前焗桑拿期間突然中風，送院後一度命危，之後出現半身癱瘓、大小便不能自理、局部失憶等症狀。直到近日情況好轉，接受傳媒訪問時仍不能清晰講話，但基本生活已可自理，更表示康復後想復出演戲。

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腦神經科專科醫生李常威教授曾受訪表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能一、兩個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

拆解中風徵兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾稱，每4至5名中風人士中，就有一人曾試過小中風（即「短暫性腦缺血發作」），主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

小中風徵狀通常24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續時間很短，有機會被患者忽略：

小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。

盛斌表示，病人可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風的先兆：

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臨床上被醫生診斷是小中風的病人，一成人會在一個月內發生大中風，當中百分之五的病人更於48小時內大中風。盛斌提醒，病人如打算遲1至2天才求醫，或已太遲。

一招自測中風徵兆

ViuTV外購節目《恐怖醫學》其中一集，曾請來日本聖瑪麗安娜醫科大學神經科教授長谷川泰弘，教大家一個簡單的方法，用手指公自測中風徵兆：

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英國廣播公司BBC引述英國營養基金會發表一份報告指出，無論年紀多大，如果能做出5種飲食改變，包括多吃高纖食物、少吃飽和脂肪高的食物、少用鹽、增加維他命和礦物質，以及保持健康體重，都有助護心，免受心臟病及中風威脅。

同場加映：BBC列出世上最有營養食物

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註冊中醫師徐思濠分享兩款強心保健湯水（3至4人分量）：

1.田七去瘀通脈湯

▲ 田七去瘀通脈湯。（受訪者提供）

材料︰熟田七、杞子各3錢，淮山、黨參各4錢，赤靈芝2錢、蜜棗3粒，另可加瘦肉或雞。

製法︰將所有材料加入3公升水，水滾後轉慢火煲兩小時。

功效︰適合臉色和舌色淡白，以及血管有阻塞，患三高易中風者，可益氣活血、去瘀通脈，扶正強心。

2.參芪益氣扶正湯

▲ 參芪益氣扶正湯。（受訪者提供）

材料︰紅參、黃芪各3錢，淮山4錢、沙參各5錢、百合1両、大棗4粒，另可加豬或牛腱半斤，或雞一隻。

製法︰將所有材料加入3公升水，水滾後轉慢火煲2小時。

功效︰適合正氣不足及神疲乏力的人士，可補氣血、強心脈。

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責任編輯：羅嘉欣