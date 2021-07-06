【12港人案】涉向警署側門擲汽油彈　17歲越南籍男生認企圖縱火等罪候判

▲ 17歲越南籍男生涉向警署側門擲汽油彈，認企圖縱火等罪候判。（經濟日報資料圖片）

12名港人中的17歲越南籍男生於內地不獲不起訴後移交香港，今（6日）在區域法院承認有意圖而企圖縱火及管有物品意圖摧毀財產共2罪。案情指被告與另一男子向警署側門擲汽油彈，而事發前曾稱「我嘅志願要燒死班popo為烈士報仇」，案件押後至7月26日聽取求情及處理判刑，以索取勞教所等3份報告。

17歲越籍黃姓男生被控有意圖而企圖縱火及管有物品意圖摧毀或損壞財產2罪。控罪指他於2019年10月14日，連同林小雄及其他身分不詳的人，在旺角警署外無合法辯解而企圖用火損壞旺角警署的側門；以及同日在其住所內管有用啤酒瓶製成的3支汽油彈，意圖在無合法辯解下使用，以摧毀或損壞他人財產。被告早前被加控1項沒有按照法庭的指定歸押罪，則獲控方不予以起訴。

案情指，2019年10月13日晚上約9時，一群身穿黑衣及蒙面的激進示威者以多枚汽油彈襲擊旺角警署正門，進行大規模縱火。及至翌日凌晨約1時，被告及林小雄兩人各手持1支汽油彈，從水渠道步往太子道西，被告當時全身穿黑色衣物及有蒙面，並帶有黑色手套及頸上掛有護目鏡。

兩人衝向旺角警署側門對面的通菜街，林燃點汽油彈，擲向側門後逃去。被告亦燃點汽油彈，跑到馬路中心並將汽油彈擲向側門，隨即逃跑，兩枚汽油彈爆開後均沒有起火。

目擊事件的警員截停被告，另有警員作出拘捕，被告警誡下稱「因為我好嬲，唔鍾意政府，所以我就掟汽油彈」。警署的閉路電視拍攝到被告及林擲汽油彈的過程。

案情續指，汽油彈擊中的地面留有Budweiser標誌的玻璃碎片，警方其後在被告的背包檢獲1隻黑色左手手套及1塊布，法證科專家發現該塊布與連著玻璃碎片的燒焦布料來自同一條毛巾。警方搜屋期間，在被告的睡房發現3支汽油彈，同樣有Budweiser標誌，警誡下被告承認擁有3支汽油彈。

警方查看被告的手機後，發現案發前4天的晚上，被告與「Erie叔叔」的WhatsApp對話，被告指「我嘅志願要燒死班popo為烈士報仇⋯我要做嘅就係少咗幾多手足就燒死返幾多popo」，並問「你有冇識人有汽油彈可以攞，我比較想（做）全職魔術師」。「Erie叔叔」回答「你要多啲現場經驗先⋯威會去找玩具給你」，被告答應。

「Erie叔叔」又提醒「要有心理準備被拉，自己想清楚」，被告回應「我知道」。之後被告曾與「威哥」通訊，被告多次提及製作汽油彈。

案發當天，被告向「Erie叔叔」表示會於1點行動，「Erie叔叔」表示「無片就幫唔到你」，被告指他已指示他人拍片。

法官姚勳智將案件押後至7月26日聽取辯方求情及處理判刑，期間為被告索取勞教、教導所及更生中心3份報告。法官強調控罪嚴重，同案的林小雄已判囚，即使報告最終對被告有利，法庭亦不一定跟從。

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記者：林欣樂