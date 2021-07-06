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【港區國安法】首違國安法案續審　專家指叫喊光時口號者與梁天琦理解相同

社會 13:47 2021/07/06

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嶺南大學歷史系教授劉智鵬今續作供。 （陳靜儀攝）

24歲青年唐英傑去年涉駕駛插上了「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，並涉撞向警員，唐首被控違國安法今（6日）於高等法院續審。控方專家證人，嶺南大學歷史系教授劉智鵬供稱，認為所有手持、叫喊、使用「光復香港 時代革命」的人，對口號的理解，在正常情況下都是與口號創作人梁天琦的理解相同。

辯方資深大律師郭兆銘盤問劉智鵬時指出，被告中一至中三的中史成績都是不合格及僅僅合格，中四以後被告便沒有修讀中史；中一至中五中國語文的成績則是不合格及僅僅合格。

辯方問及劉是否認為如獲取如此成績的人，會像梁天琦同樣理解口號字詞的歷史意思，劉回答指不相信梁或被告需要深厚的歷史訓練才能理解，相關字都是日常使用的漢語字詞。

劉又指，創立「光復香港 時代革命」的梁天琦在香港長大，接受本地中學及大學教育，曾修讀中國語文科及中史，而在梁選舉造勢大會上的聽眾，大部分都是在香港接受教育，同樣用廣東話溝通，故梁是假設在場人士都理解該口號意思。

辯方問及劉是否認為所有手持、叫喊、使用「光復香港 時代革命」的人，對口號的理解都是與梁的理解相同，劉指在正常情況下是相同，若沒有其他證據或條件考慮下，基於相關字詞的約定俗成的意思，劉認為所有叫喊該口號、揮動口號旗幟的人的理解都是相同的。案件下午續審。

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記者：陳卓欣

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