麒麟一番搾網上設真情留言信箱　向摯愛講出心底話贏平板電腦【內附詳情】

日本文化常見「一期一會」這四個字，「一期」是指人的一生，而「一會」則是指一次相會，意思指每個人的一生，每一次相遇都是只此一次而且獨一無二，所以要珍惜共聚的時光。

日本著名啤酒品牌——麒麟一番搾，過往數年藉著推出「一番一會」為主題的廣告，以麒麟一番搾之中的「一番」（ICHIBAN），亦即日文中「最好」、「第一」的意思，希望大家要珍惜及細味生活中每一個相遇，因為那都是最美好、最難能可貴的。

今個盛夏，麒麟一番搾再接再厲將「一番一會」融入大家的生活之中，特設「麒麟一番搾 心聲相惜 心底話留言信箱」網上互動平台，讓大家珍惜當下、珍惜身邊的每一位。

在7月5日至8月4日期間，登入「麒麟一番搾 心聲相惜 心底話留言信箱」kirinichiban.com.hk 參加者留下心底話後，將獲得一條專屬連結，參加者將專屬連結傳送給表白對象後，對方只需於專屬連結內留下回覆，即可開啟並瀏覽參加者的留言，交換最真摯的心底話。

參加活動的雙方可一起參加抽獎，獎品包括麒麟一番搾啤酒、超市購物禮券及平板電腦。

「麒麟一番搾 心聲相惜 心底話留言信箱」

活動日期：即日至8月4日

獎品：參加本活動之雙方須於kirinichiban.com.hk網上平台，互相透個專屬連結完成交換心底話的遊戲步驟後，並輸入姓名（須與身份證上的姓名相同）、香港手提電話號碼、香港身份證號碼（首4位數字）登記參加抽獎後，雙方將可各獲得以下由電腦隨機抽出的抽獎機會，並有機會贏取以下獎品：

第一重 --「即抽即中獎」獎品：

麒麟一番搾啤酒500mL（24罐裝）1箱（名額100位）。

第二重 --「終極大抽獎」獎品：

大獎：著名品牌平板電腦256GB 乙部（價值5,999元，名額1位）

二獎：超市購物禮券價值港幣$500 乙份（名額10位）

參加者所登記之同一個香港手提電話號碼只能有機會抽中第一重—「即抽即中獎」一次。參加者於第一重「即抽即中獎」後，無論是否中獎，均可自動進入第二重「終極大抽獎」，而「終極大抽獎」將於該活動推廣期完結後進行。

唯參加者所登記之同一個香港手提電話號碼只能有機會抽中第二重「終極大抽獎」一次。