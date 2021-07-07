【刑偵日記】王敏奕不理閒言閒語　Venus珍惜每次機會：不可當理所當然

▲ 王敏奕憑努力獲觀眾認同。

王敏奕（Venus）於TVB新劇《刑偵日記》中飾演法醫人類學家方菀芊，與擁有三重人格的葉勁峰（王浩信飾）及游雁星（黃智雯飾）譜出三角戀。為演好角色，王敏奕獲安排學習有關法醫及人類學知識，為演出絕不馬虎。

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▲ 王敏奕首次出演重頭劇。（陳家瑩攝）

首演重頭劇大為緊張

Venus向TOPick表示，演《刑偵日記》的事前準備比其他劇集花更多時間，因為須學習法醫人類學的專業知識：「要上堂學摸骨，這件事很有新鮮感，也要學習尊重大體、處理屍體的手法及面對昆蟲等的事。」

但講到最難的專業名詞對白演繹，Venus也因害怕NG而大感緊張：「對白當然不會是一般的說話內容，但當真正明白後唸出來不會太難。不過我有很多專有名詞及學名就真的不能錯，也有很多時是整班演員坐在會議室聽我講，我真的很怕NG。」

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▲ 王敏奕於《刑偵日記》中飾演法醫人類學家方菀芊。（劇照）

此外，Venus指今次合作的演員班底完全不相識：「我很少參與大劇，之前都是小品多，今次很多猛人又多大場面，會緊張其實也是一個年輕、想學習的心，因為我想做得更好，最重要不能因緊張而影響他人。」

幸好，她得到眾演員幫忙：「他們都會給很多意見令我講起來較順暢舒服，而我的想法是，如果對手聽得懂我的對白就是成功，因為我們拍劇不是想拋書包，是希望觀眾都聽得明這些有用的資訊。」

從角色學懂自愛

方菀芊一角在Venus心中是個「小太陽」的存在，亦有別她以往安靜斯文的角色，帶給觀眾不一樣的感覺：「這個女孩很熱情，但其實她的工作及生活是很孤獨且不被理解。」

Venus進一步分析角色：「她不一定看破生死，但她知道生命很脆弱，人死時沒有東西帶得走，所以更會珍惜與付出，希望在別人心中留下美好回憶，不是要擁有而是想幫助別人。」

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這亦令Veuns對生活有更深的啟發：「她有我們值得學習的地方，很多人因為太執著而令自己陷入痛苦，她的身邊發生很多事但她很少痛苦，因為她懂得放手，亦覺得自己有其他使命要幫人。」

她續指：「我也會因為幫到人很滿足，但當有次家人朋友都不在香港而我又不用工作時，才發現不知道可為別人付出甚麼，突然很傷感，那刻才知自己生活很多時都在圍繞別人而忽略自己感受，現在學懂更重視自己的快樂及興趣。」

▲ 王敏奕學懂更重視自己的快樂及興趣。（陳家瑩攝）

把每一次都當最後一次

去年底，王敏奕參演《香港愛情故事》演Cool爆攝影師令觀眾眼前一亮，與當年《女人俱樂部的》少女李麗珍相比大有進步。

今次《刑偵日記》，才是Veuns正式加盟TVB後首套佔重戲分的角色。受訪當日，她謙稱因未看自己的演出故不能評分，但希望觀眾可被「小太陽」方菀芊感染，在艱苦忙碌的生活中得到一點慰藉：「劇集出街觀眾的反應我們不能預計，但很希望她的溫暖、陽光與熱血，會令觀眾暫緩一下、笑一下、浪漫一下！」

王敏奕早於14歲時已成為模特兒初踏入演藝圈，其後專注電影拍攝，至近年才正式加入電視圈，短時間內躍升至女主角之位，現時擔綱演出劇集《旁觀者》。

她直言有一定壓力，但也成為向前的動力：「知道每次的機會得來不易，但同時也是我憑努力換回來，就像之前拍《把關者們》也是今次《刑偵日記》的監製，大家知我有心機才會再找我。我不可把機會當作理所當然，是因為我有上一次努力才有下一次，我便會想今次要再努力，我的事業才會有延續性。」

▲ 王敏奕做實事證明自己不用靠關係。（Instagram圖片）

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憑努力擺脫花邊新聞

今年初，曾志偉回巢出任TVB副總經理，外界自然會指王敏奕作為高層的媳婦，一定會被厚待。

Venus大方回應：「我不能否定我們的關係，因為是家人，但與老公（曾國祥）一起多年，我們也堅持做好自己，像他也是從小到大都被指靠父幹，但他用努力證明自己。我也會用自己的努力讓人看見我，我深信這一行裏的每一個人都不容易，如果真的可以甚麼都靠關係咁易就好啦！」

她更笑指：「感情咁耐無咩好講，都嫁左啦，生仔會知，呃唔到人㗎！」

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Venus再稱：「我很明白輿論角度，也知這些年很多人都會覺得我的名字一定要癡上我老公或老爺，但我相信自己會用所做的實事去蓋過花邊新聞，時間會證明一切，努力會有人看到。」

而在Venus家中，其實一切都奉行「各自為政」：「媽媽是我的粉絲，每次都是等睇戲。其他家人也很支持我，但大家都很獨立工作，有時看到我的演出會稱讚，但從不會有任何意見，因為我們對自己的工作都有獨立的想法。」

髮型：Ken Hui @ ii Alchemy

化妝：King Yip @ KingsMakeUp

場地：Stain+

同場加映：阮嘉敏專訪