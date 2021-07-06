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【新冠肺炎】25歲美國領事館女員工初步確診疑涉復陽　曾1月於美國確診

社會 14:29 2021/07/06

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美國駐港澳總領事館指一名員工初步確診，領事館今日暫停服務。（經濟日報資料圖片）

本港今日僅增一宗俄羅斯輸入個案，至今已連續29天本地零感染；就美國駐港澳領事館昨日稱一名員工初步確診，衞生防護中心今指涉及25歲女患者今年3月抵港，檢出帶有抗體，屬懷疑復陽個案。

美國駐港澳總領事館指一名員工初步確診，今日將暫時關閉。衞生防護中心昨晚確認該宗個案，指其早前曾在美國感染，正調查其是復陽個案還是新感染。詳情即看【下一頁

中心表示，涉及的25歲女病人今年3月抵港，是美國駐港總領事館職員。她於7月4日抽取樣本進行病毒檢測結果為陽性，沒有病徵，入院後的檢測結果為陰性，抗體檢測則呈陽性反應。

患者檢測結果亦顯示，其樣本沒帶有N501Y或L452R變異病毒株。

中心的初步調查資料顯示，該名病人今年一月曾於美國確診感染2019冠狀病毒病。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。中心正與美國衞生當局跟進，流行病學調查仍在繼續。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

 

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