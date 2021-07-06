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【IB放榜】男拔誕17名IB狀元12名榜眼　有狀元赴英讀政治盼回港貢獻社會

社會 14:32 2021/07/06

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男拔誕生17名IB狀元。

IB（國際預科文憑）於今日（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院今年破紀錄誕生17名狀元，取得45分滿分佳績，而考獲44分的榜眼亦達12名。多數考獲優異成績的同學均表示會留港升學，但亦有同學會到英國修讀政治，期望回港貢獻社會。

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該校同時有12人考獲44分的「榜眼」及13人考獲43分的「探花」，整體89%學生考獲40分或以上，平均分為43分。

而今年17名狀元中，其中12名均表示會留港升學，3人則到英美升學，其餘2人未有決定。

考獲45分的狀元伍政宏表示會到英國倫敦政治經濟學院（LSE）修讀政治和國際關係。他說雖然香港的環境較2019年時變了許多，但仍有好多東西值得期待。他個人想了解社會如何運作，也對於香港在大灣區的地位有興趣，亦關注中國如何與外國互動。

被問到為何到外國讀書，及會否回港從政，他說因英國升讀的大學較出名，亦估計讀完會回來貢獻社會，「相信咩派別都可以找到機遇。」

至於被問到如何評價現時市民與政府的關係，他說「眾所周知，市民與政府關係無疑差咗」，社會撕裂是確實存在的問題，故關注如何在現時政局中重新再出發，認為如果政府在民生措施方面更加貼地，終有一日可以回到以前的狀態。

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記者：徐紹軒

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