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【疫苗獎賞】總商會4300萬大抽獎　截至中午錄逾百萬人登記

社會 14:57 2021/07/06

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由即日起至9月29日，市民可於7月2日起登入專頁登記抽獎活動。（總商會抽獎專頁截圖）

香港總商會日前公布將於7月至9月期間舉行幸運抽獎，總值4,300萬，藉此支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇。香港總商會今日（6日）表示，截至今日中午已有超過100萬人登記參加。

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【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

【疫苗獎賞】總商會7輪抽獎獎品加碼總值4,300萬　增約會配對服務及律師行法律服務現金券等。詳情即看：【下一頁】

總商會總裁梁兆基表示，市民初步反應十分熱烈。單在首日已有逾34萬人報名參加總商會抽獎活動，在不足五天內，登記人數現已達到100萬。

他續指，總商會歡迎所有已接種兩劑疫苗的人士參與。由於抽獎活動將於7月22日至9月30日分七輪進行，而最後一輪抽獎的截止登記日期為9月29日，那些仍未完成接種兩劑疫苗的市民仍有充裕時間登記。

他強調，希望藉着這次活動幫助提高本港的疫苗接種率，人人都可為抗疫出一分力，令香港回復正常。

由即日起至9月29日，市民可於7月2日起登入專頁登記抽獎活動，歡迎年滿18歲、持有效香港身份證及已接種兩劑疫苗的市民參加。參加者登記時需輸入其身份證及流動電話號碼。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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