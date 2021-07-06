【槍殺姨舅】女保鑣涉槍殺姨舅案續審　胞兄指被告並不理智

▲ 法醫林衛國今於高等法院作供。（陳靜儀攝）

47歲女保鑣疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，於鰂魚涌公園傾談槍殺兩名姨舅，另外兩名姨舅受傷。女保鑣否認謀殺等共4罪，案件今（6日）於高等法院續審。被告胞兄供稱母親去世後，被告曾傳訊息指「實在累了，無法為媽媽做到，很想念媽媽」，並指「我真係唔得喇」。胞兄指被告指控姨舅處理外婆遺產事宜，但她認為的證據並不是證據，胞兄形容被告並不理智。

被告詹心桀（47歲），原名魏朝霞，被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，被告承認於精神受影響下誤殺兩名死者，不獲控方接納。

被告胞兄魏敬東續作供指，母親於2015年1月去世後，被告感到十分傷心。辯方指被告自母親去世後，經常自己對自己說話，胞兄表示沒有察覺。

辯方指被告曾向醫委會投訴醫院醫生的處理手法，質疑醫生害死母親。胞兄供稱被告曾向他提及，並明白被告想法，他認為若屬實是不可以接受的。

辯方指於2015年12月1日，即被告的母親去世後約10個月，被告曾以whatsapp傳訊息給胞兄，內容指「如果我有乜事，不必告知舅舅阿姨他們」，胞兄曾問及發生何事，他指當時理解被告不想多說。辯方指自從母親去世後，被告便經常說及負面或不詳事宜，惟最終均沒有發生，胞兄同意說法。

辯方又指被告曾於同日以whatsapp傳訊息給胞兄，內容指「實在累了，無法為媽媽做到，很想念媽媽」，又指「我真係唔得喇」，胞兄同意被告經常於電話及見面時均表示掛念母親。

辯方指被告經常提及為何不及早處理外婆遺產，胞兄指姨舅均多次向她解釋，但她沒有明確接受，而於2016至2018年期間被告一直向胞兄提及一關事宜。

被告又曾於whatsapp向胞兄提及「記得我有咩事將我安放在媽媽身邊」，胞兄理解是意指骨灰，而當他發現母親骨灰位旁邊有被告的相片及名字後，胞兄供稱感到突然及意外，他坦言不理解做法。

被告曾於網上帖文投訴姨舅未有處理外婆遺產，胞兄供稱他沒有這個想法，他曾傳訊息予被告「不要想太多，沒有證據的東西就不要想了」。胞兄供稱「佢認為理據，其實唔係理據」，他指被告「有佢嘅諗法，但不理智」。

案發前1個月，被告曾致電胞兄稱自己中毒入院，並堅持遭人下毒，胞兄表示記得事件，但不肯定被告當時有否提及銀行帳戶資料。

法醫林衛國作供指，兩名死者詹少芬及詹鎮基送院時不省人事，兩人均死於槍擊，林指並不能確定開槍距離，估計距離約數呎。聆訊下午續。

控罪指，被告於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（74歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

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記者：林育慧