【皇室青睞】法國國民球鞋Veja 成名之路 時裝素人創業獲英國皇妃Kate力撐

▲ 法國國民球鞋Veja，連英國皇妃Kate都支持購買。

英國皇妃Kate Middleton衣著向來是時尚指標。上周她出訪歷史博物館時再度穿上& Other Stories牛仔褲、Chloe粉紅色西裝外套，並配上法國環保的Veja白波鞋，典雅中洋溢青春活力。Veja這波鞋品牌貫徹環保意識，創辦人白手興家，十多年間得到國際巨星如碧咸、Marion Cotillard和Emma Watson等人的支持，當中大有故事。

▲ 英國皇妃Kate Middleton早前出席公開場合穿上Veja球鞋。

皇妃Kate Middleton那雙Veja ESPLAR系列球鞋，以白底配金銅色燙字的招牌「V」設計，剛好跟整個穿搭打扮配合，Veja以低調而設計簡約聞名，素有法國「國民球鞋」之譽，加上製作過程充滿環保與永續概念，受到許多明星和時尚名人鍾愛。

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Veja其實是僅有15年歷史的新鮮品牌，由兩名法國男性Sebastien Kopp和Francois Ghislain Morillion創立，二人本是童年友伴，在營運非牟利機構時走訪各國，看見時裝華麗的背後，是第三世界的血汗工廠、帶來社區的環境污染，令二人對全球化所帶來的傷害都有更深了解。

來自亞馬遜雨林的天然橡膠

Kopp和Morillion本為華盛頓的金融才俊，盡管沒有任何時裝的背景，但為令消費者關注地球環境的問題，2004年膽粗粗每人各自投放8,000美元，再加上貸款，便成立了Veja。

時至今日Veja已暢銷至50多個國家，其時尚運動鞋已售出200萬雙，而這些都沒有廣告作招徠。Veja以「尊重勞工和生態」為品牌理念，如從鞋底開始，橡膠樹生產的野生橡膠是每雙Veja運動鞋的「基石」，品牌棄用人造橡膠，其鞋底18%到22%都由天然橡膠製成，包括來自亞馬遜熱帶雨林Seringueiro社區的天然橡膠，可節省水、能源和有害排放物，以及減少森林砍伐的危險。Veja甚至聘請了環保專家Bia Saldanha幫助，支持當地社區的發展，而令到Seringueiro的農戶家庭受惠。

另外他們也選用巴西小農的有機棉花製成帆布，帆布可自行分解，好讓鞋子成為垃圾後仍能滋潤土壤。他們更研發出由棉料制成表面塗有玉米塗料的素皮革，製造過程中不傷害生態環境。簡約的鞋型、圓滑優雅楦頭加上鞋側斜「V」字樣，低調時髦，把時尚與環保共融。

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直至2015年，品牌開始慢慢走上軌道，每年都有50%的增長。現時創作總監一職由Kopp擔當。值得留意的是，品牌不像其他商戶大量生產，把利益最大化，反而堅持少量製作，只會預備6個月的存貨，避免浪費物料。

記者︰馮柏偉

產品查詢︰Kapok（2549 9254）、Rick Owens（ 2285 9061）、www.yoox.com