【認知障礙】醫生憶婆婆嫲嫲同患認知障礙症　解構成因症狀可致腦萎縮死亡

▲ 醫生解構認知障礙症成因及症狀。

婆婆還認得我嗎？我的婆婆和嫲嫲年齡過了八十五歲以後已漸漸記不起子女及孫兒。姐夫八十多歲的媽媽也開始記憶力變差，不斷地重覆相同的問題。

姐夫說笑地問她借錢，開始辨認不到孩子的她也能急急搖頭並秒答：「我冇錢的，不要打我主意！」金錢可能是部分能留在腦袋內較長的概念，變了接近本能反應。

以上三位女性長者都有認知障礙。而他們的配偶也在患有認知障礙之前已經過身了。醫療進步，人均壽命年過八十的大大增加。那麼，我們有沒有方法減低自身患上此病的機會呢？在我忘記之前，讓我記錄下來。

認知障礙七成以上是阿茲海默氏症 (Alzheimer’s Disease)，現時並沒有根治此病的藥物。隨年紀增長，患此病的人越來越多。八十五歲以上的人約有兩成人受此病困擾。

患者最初記憶和語言能力會減低，思路不清，忘記物件的位置，忘記回家的路。而隨腦部受影響區域增加，腦部萎縮以至行動不便，吞嚥困難，最終死亡。

從解剖患者腦袋中發現患此類病的人腦部血管粥樣硬化情況較其他人多。因為血管粥樣硬化收窄而導致腦部缺氧，最後腦萎縮可以是此病的成因之一 。

認知障礙另外兩成病人是血管性失憶症。其餘的成因只佔少數。從文字去理解，這兩成的患者是因為血管不通而中風，減弱了認知能力。

以上多於九成認知障礙的成因與腦部血管健康有關。而大量數據說明素食能改善血管健康，減低膽固醇及血管粥樣硬化的形成。

所以理所當然，素食能減低認知障礙的風險。每天帶氧運動，戒煙和酒也會令血管健康。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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