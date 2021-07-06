【IB放榜】聖保羅男女中學13狀元僅4人決意留港升學　 男狀元形容「香港是我家」留港讀醫

▲ 國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校聖保羅男女中學有13名狀元誕生。（陳永康攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，本港誕下130名考獲45分滿分的「IB狀元」，傳統名校聖保羅男女中學佔1成，出產13名狀元，按年多約1倍，其中4人決意留港升學。有留港讀法律的女狀元形容香港正值重要轉折點，盼運用其長處幫助推動香港發展；移民潮下有男狀元形容「香港是我家」，留港讀醫後亦計劃在本地發展；有擬到英國名校讀政治與歷史的男狀元從歷史科領悟到「終歸所有嘢會變好」，未來盼增值自己，暫未決定將來會否回港。

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聖保羅男女中學今年誕下13名IB狀元，分別為7男6女，創歷屆新高，比去年經覆核的7人，多出近1倍；該校同時有21名考獲44分的「榜眼」及43分的「探花」，48名應屆IB考生平均分為43.4分，比全港整體平均分38.93分，高出逾4分。

13名狀元之中，僅4人表明決定留港升學，8人均計劃到英美加學府升學、1人未決定留港或赴笈海外升學。其中2名狀元欲留港讀醫，男狀元植永祺稱，疫情下見到「Dirty Team」不惜性命到隔離病房工作，大受感動，故希望將來加入醫護團隊，暫未決定入讀港大抑或中大醫學院；另一男狀元伍縉禧則說自小對生物、科學有興趣，擬到港大讀醫；女狀元杜熙潼則計劃讀港大建築。

▲ 國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，傳統名校聖保羅男女中學有13名狀元誕生。（陳永康攝）

另一名留港女狀元黃伊穎則計劃入讀港大工商管理學學士及法學士（BBA Law），被問到是否仍對香港法治環境有信心，有選修歷史的她形容現時正值香港發展的重要轉折點，借古鑑今看到法律發展有助推動社會發展，形容自己土生土長、對香港有很大的忠誠度（loyalty），未來盼用自己的長處貢獻社會。

計劃到英國倫敦政治經濟學院讀政治與歷史的男狀元鄭致弘，則形容香港正處於「有趣的狀態」，過去從歷史科讀過歐洲革命潮期間，經歷高壓管治但「人係壓唔住」，「終歸所有嘢會變好」，相信增值自己，社會環境亦會變好，但暫時未決定將來會否回港發展。

被問到港區國安法下香港現移民潮，狀元將來的發展意向，將會留港讀醫的植永祺稱自小在香港長大，有很強歸屬感，不想離開香港，他日「百年歸老」亦可能留在香港；多名計劃到海外升學的狀元亦表示欲回港發展，其中女狀元陸天藍正考慮到美國耶魯大學讀經濟或到英國劍橋大學讀法律，主要是希望擴闊眼界，亦考慮將來回港發展，暫未有意移民海外。

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記者：馮琪雅