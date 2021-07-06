【MIRROR成員】森美小儀訪問「關注組」版主　苦主訴說遭姜濤破壞夫妻關係慘況

▲ 森美、小儀、Marco訪問「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」版主。

MIRROR魅力驚人成為萬人迷，不過因為太太或女友等成鏡粉，她們的另一半感不滿，結果有人在facebook開了「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，此關注組在7月3日才建立，截至今日（7月6日）下午3時卻已有19.5萬人入組。

結果連MIRROR經理人花姐也有留意「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」外，姜濤亦公開向一眾「苦主」致歉。

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▲ MIRROR今年5月開騷，成為全城熱話。

森美訪問「關注組」版主

在今日，商台節目《早霸王》的主持森美、小儀、Marco訪問了「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」版主。該「關注組」吸引將近20萬人入會，成網上討論熱話，但原來全屬無心插柳。

「關注組」版主向森美等主持表示，他的太太是一位「姜糖」：「她沒有很嚴重的行為，但密集式攻擊。」

他舉例與太太外出時，對方一見到有關MIRROR的物品便很興奮：「經過電器鋪會大叫：『啊阿邊個個紙牌』（森美：嗰個應該係Edan）Sorry我仲未分到，其實真係無好仔細咁睇到，因為通常佢喺街咁雀躍，我都主要係反緊白眼，所以focus唔到佢講邊個。」

版主形容此情況似小朋友見到卡通人物般，無奈稱：「好似拖住個女出街。」

無心插柳開群組

至於開「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」的導火線，是某晚版主與太太外出吃飯，由出家門至到達餐廳，再由食飯的時候，太太都是不停地講關於姜濤。

版主稱：「一路講到要點餸時，佢都仲講緊，我開始反白眼反到唔舒服，之後講到佢同幾個好姊妹分好晒，一個鍾意Jer一個鍾意姜濤，唔會爭仔。因為啲姊妹男朋友、老公同我都識，大家都好似有一個相同遭遇，所以打算開group圍爐。」

於是他決定開「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，而且只邀請約20個相識的朋友加入而已：「老婆仲話：『邊有人理你，你都傻傻哋』。」

版主開了群組後亦沒如何理會：「可是第二天早上，卻發現因為朋友搭朋友的關係，人數已升至百多人。」

▲ 姜濤日前向一眾向「苦主」道歉。

「關注組」人氣暴升

之後入組人數大幅上升，開「關注組」的第二天的晚上，入組人數已約1萬人。版主稱情況已失控，他也分不出入組的是否真正的「苦主」。在昨日（7月5日）起，經媒體的廣泛報道後，「關注組」人數更急升，到今天已有19.5萬人入組。

版主直言太太有投訴把她的私事公開，可是覆水難收，「勇敢」的版主表示不會收回帖文，最多只會修改一下字眼。森美、小儀、Marco亦祝福版主可平安無事。

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森美最後開玩笑問，如果花姐知道版主的苦況後，願意送MIRROR演唱會門票，或讓版主成為ERROR成員，兩者之間會選哪一項？版主表示選做ERROR成員，更說：「支持一哥何啟華。」

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