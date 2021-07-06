【刀傷警員】批評法律學者鼓勵同情行兇者　鄧炳強：希望他晚上睡得著

▲ 鄧炳強批評有學者鼓勵他人同情行兇者，認為是非常危險及不道德。（立法會網頁）

保安局局長鄧炳強今日再次譴責，上星期銅鑼灣刀傷警員事件，又不點名批評，有法律學者鼓勵他人同情行兇者，認為做法非常危險及不道德，因為同情者可能會變成支持者，支持者可能演變成恐怖份子，令香港充滿血腥，直言「希望他晚上瞓得著。」

鄧炳強今日首以局長身份，出席立法會保安事務委員會。他表示，目前來說，襲警行為是一個人，但相信是受到網上言論的激化，會調查網上言論是否有組織。鄧批評，事件嚴重危害社會安危，又指不斷有人挑撥仇恨，公然美化這些襲擊，顛倒是非，強調不能助長歪風。鄧炳強不認同有議員指，政府將政治問題變成治安問題，反指是有人將暴力問題變為社會問題。

鄧炳強表示，本港面對恐怖襲擊威脅的風險級別維持「中度」，即代表雖然有受襲的可能性，但沒具體情報顯示香港可能成為襲擊目標。鄧指，「中度」不代表沒事，要做好一切預備工作。

另外，鄧炳強表示，因為立法會會期不多，亦需時進行公眾諮詢，所以基本法23條未能在今年完成立法，但強調會做好準備準備功夫，至於就打擊假新聞立法，鄧指，將由民政事務局進行研究工作。

鄧炳強是會後，被問到所批評的法律學者，是否港大法律學院公法講座教授陳文敏。他未有正面回應稱，「我所批評的，是犯法，以及縱容他人犯法的人。」

陳文敏日前早前接受傳媒訪問時稱，不認同暴力行為，悼念可以出於同情，甚至表達對政府不滿，與宣揚恐怖主義有大差距，是不應該上綱上線。

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記者：林曉君