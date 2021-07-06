【童黨欺凌】警方拘捕8名青少年　涉逼15歲男生加入黑社會

▲ 油尖警區反三合會行動組第一隊督察莊德譧。（黃傑偉攝）

警方7月2日至5日拘捕8名青少年，被捕人年齡介乎13至16歲，涉嫌普通襲擊及以三合會社團成員身份行事被捕。

警方於7月2日接獲市民舉報，指6月30日在油麻地一唐樓天台，發現9名10多歲男子對一名年齡相若男子拳打腳踢歷時10分鍾， 油尖警區反三合會行動組第一隊接手，並迅速找到15歲受害男子，男子經送院治療後發現身體有多處有紅腫及瘀傷。

警方調查發現男子於半個月前，被自稱有三合會成員背景人士逼使加入其黑社會社團，今次被襲源於對組織高輩份人士不敬而遭到教訓。警方經深入調查及翻看大量閉路電視後，成功鎖定一批目標人物， 並於7月2日至5日拘捕8名涉案男子，被捕人年齡介乎13至16歲，涉嫌普通襲擊及以三合會成員身份行事被捕。警方指案件仍在調查中，會直至所有涉案人士被捕為止。

油尖警區反三合會行動組第一隊督察莊德譧強調，黑社會社團屬非法組織，呼籲青少年不要被利誘加入，以免墮入法網，亦呼籲家長要時刻留意子女，如發現有情緒不穩，或不明損傷應盡早介入，及尋求警方協助。

警方強調欺凌、普通襲擊及以黑社會成員身份行事屬嚴重罪行最高可被判監禁7年， 市民切勿以身試法。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉