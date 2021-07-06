【區議員宣誓】宣誓料本月內完成　被DQ區議員將被追回上任起所有薪津

▲ 多名區議員均有借出辦事處，做民主派初選票站。（資料圖片）

政府修例要求全體區議員宣誓，擁護基本法及效忠特區，據了解，有關宣誓會於本月內完成。消息指曾參與民主派初選，或曾簽署「墨落無悔」抗爭立場書等違反「負面清單」，將被DQ，並會追回有關區議員，上任起的所有薪酬津貼，料每人涉過百萬元，但如區議員在宣誓前自動辭職，就不會處理追收薪酬問題。

政府計劃於本月中，在民政事務局局長徐英偉監誓下，逐一為每個區議會舉行宣誓。知情人士指，區議員若觸犯下列該項行為，將會被視為不符合法例要求，會被取消議員資格，包括：

１）曾參與民主派初選，包括曾借出議員辦事處作票站、擔任工作人員的區議員；

２）曾簽署「墨落無悔」抗爭立場書

３）去年5、6月，曾簽署由抗爭派發起的「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明及要求外國制裁。

４）曾在辦事處展示涉鼓吹港獨，以及有「光復香港、時代革命」等標語。

消息又表明，政府計劃會向被取消資格的議員，追收上任至今，即至2020年1月1日起的所有薪酬津貼，預計每人涉及過百萬元。但如果有關區議員自己在宣誓前主動辭職，當局就不會處理追收薪酬問題。

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責任編輯：李淇